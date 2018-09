"Eu ii inteleg pe toti colegii mei din tara care isi pun intrebarea cum de a ajuns cel mai mare partid din Romania sa nu aiba propriul candidat. Si credeti-ma ca merg, si eu prin tara si ma intalnesc cu toti colegii mei si le dau dreptate. Dar pana la urma, politica se poate judeca pe rezultate. Acum, a ne ambitiona sa avem doar candidatul nostru, al celui mai mare partid, si a pierde nu cred ca ar fi intelept. Si atunci, sunt de partea celor care considera ca o decizie corecta ar fi acea de a sustine un candidat comun, PSD-ALDE. Si, da, din punctul meu de vedere, domnul Calin Popescu-Tariceanu este un astfel de candidat. In primul rand, profund european, un om politic robust si un bun patriot. Un presedinte care cu adevarat ar fi al tuturor romanilor. Si daca voi fi si eu solicitata sa dau un vot in Comitetul Executiv, ma voi exprima asa cum am facut-o in aceste secunde", a spus Firea, pentru Digi 24.

Firea a afirmat ca nu este interesata sa conduca PSD, apreciind ca in partid exista colegi cu mai multa experienta. De asemenea, a subliniat ca nu doreste si nu a dorit "niciodata" sa fie unul dintre potentialii candidati ai partidului la prezidentiale. Pe de alta parte, a admis ca ia in calcul o candidatura independenta pentru un al doilea mandat la primaria generala, in cazul in care va avea sustinerea bucurestenilor, dar nu si a partidului.

"Daca voi candida pentru un al doilea mandat, fara sprijinul Partidului Social Democrat, va fi o decizie pe care o voi lua la acel moment si este posibil, in cazul in care din discutia cu bucurestenii voi considera ca am suport - nu exclud o candidatura independenta", a declarat Firea, potrivit antena3.ro.