Gabriela Firea a comentat si afirmatiile recente ale presedintelui PSD, Liviu Dragnea, care a precizat ca nu are cum sa o urmareasca, deoarece nu are serviciu de informatii.



"Mi s-a parut un raspuns care de fapt a creat mai multe intrebari. Raspunsul logic era: 'Nu o urmaresc pe doamna Firea' sau 'Nu am pus ca doamna Firea sa fie urmarita'. Raspunsul acela - haideti sa luam orice specialist in comunicare publica sau psiholog - 'Nu am cum sa o urmaresc pe doamna Firea, pentru ca nu am serviciu privat si nici nu conduc vreo institutie publica, care sa aiba acest obiect de activitate' nu m-a multumit si vreau sa va spun ca inclusiv ieri am fost cu sotul si copiii cei mici la un loc de joaca si cand am plecat de acasa aveam o masina pe urma noastra. Pe urma sotul a incercat sa schimbe directia, ne-a preluat o alta masina si tot asa... Si eu - si spre birou, si alte locatii - si sotul, si copiii suntem pur si simplu supravegheati, dar credeti-ma ca nu stiu daca trebuie neaparat sa imi pese, pentru simplul motiv ca nu am de ce sa ma ascund si nu am nicio intalnire de care sa ma rusinez si nici nu vorbesc sau fac ceva ilegal, imoral", a declarat Firea, pentru Digi 24.