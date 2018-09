"Maior nu avea de ce sa se dea bine cu noua Putere, pentru ca Maior il avea pe Ponta. Toate guvernele erau facute cu viza lui Maior. Primul Guvern in 2012 a fost facut de Ponta cu Maior. Aici nu sunt dubii. In ziua motiunii, cand a trecut motiunea si a picat Guvernul Ungureanu, Crin (Antonescu) cu mine, cu Victor Ponta, cu Radu Stroe, sau cred ca (Eduard) Hellvig era, Daniel Constantin am convenit sa ne vedem la Victor Ponta acasa, la ora 8 seara, dupa ce Ponta se duce la Cotroceni si ia firmanul de la Basescu, ca sa discutam despre componenta noului Guvern. M-a sunat cand mergea spre Cotroceni si m-a rugat sa zic si eu in seara respectiva sa nu facem Guvernul seara. Sigur ca am fost contrariat. De ce sa nu il facem? 'Pentru ca suntem obositi'. Dar stai, ca nu dam cu sapa. Toata lumea asteapta sa discutam despre noul Guvern pentru ca mai sunt 10 zile. Ne-am intalnit si ne-am intalnit degeaba in seara aia. Eram si eu si Crin contrariati. A doua zi dimineata ei doi au plecat undeva in nord, dupa-amiaza m-a sunat Crin si mi-a zis ca dimineata, cand s-au vazut la elicopter, Victor Ponta i-a aratat propunerile pentru noul Guvern, Crin ramanand blocat, pentru ca seara spusese ca nu putem sa discutam despre noul Guvern pentru ca suntem obositi si dimineata la 7,00 a venit cu lista", a spus Dragnea la Antena 3.

El a adaugat ca dupa cateva zile Victor Ponta i-a spus ca a discutat cu George Maior despre Guvern si ca "trebuie sa intelegem ca sunt niste constrangeri", scrie Agerpres.

"Ca sa ma convinga, l-a sunat pe Maior si mi l-a dat la telefon, care mi-a zis ca trebuie sa inteleg ca Guvernul trebuie facut asa, dupa alegerile din toamna o sa intervina partidele si atunci fac partidele, dar pana atunci... A fost o discutie suprarealista, pe care am si inchis-o, nu am lungit foarte mult, pentru ca era un soc pentru mine sa port discutia aia. (...) Eu vad de cateva luni bune ca si Ponta si Maior se dezic de Kovesi. Pai, iertati-ma! Maior a discutat cu Basescu si i-au dat numele in plic lui Ponta, care mi le-a aratat si mie scrise pe o hartie. Maior nu avea niciun fel de problema cu tot ce insemna PSD atata timp cat Victor Ponta a fost presedinte (de partid) si prim-ministru", a afirmat Dragnea.