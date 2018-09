"Cum ne explicam faptul ca desi in plan social s-au luat masuri pozitive, au crescut pensiile, au crescut salariile, in plan economic au scazut anumite taxe, de ce totusi in toate cercetarile stiintifice din intreaga tara partidul scade, ca reputatie, in ochii opiniei publice? Si un posibil raspuns dat atat de catre noi, colegii mei din tara si alte persoane avizate, este acela ca limbajul si modalitatea de a prezenta anumite subiecte cu privire la aceasta discutie nesfarsita vizand statul paralel - acest subiect nu este atat de agreat de catre romani, in general. Cu totii dorim, asa cum s-a spus, dreptate pana la capat. Total de acord cu lupta impotriva abuzurilor, erorilor, greselilor. Oamenii care sufera nevinovat... Trebuie sa se indrepte toate aceste greseli care au fost in trecut. Dar de la asta si pana la a face politica in special pe aceste tematici, de stat paralel, de protocoale, de parchete si asa mai departe... aici trebuie sa vorbim cu oamenii", a declarat Firea, pentru Digi 24.

Vicepresedintele PSD a subliniat ca niciodata nu ar discuta cu parlamentarii in vederea sustinerii unei motiuni impotriva Guvernului. In acest sens, a adaugat ca respecta pentru votul romanilor, care au optat pentru PSD la guvernare, scrie Agerpres.

Firea a mai precizat ca a avut o discutie cu liderul social-democrat Liviu Dragnea cu o zi inaintea sedintei Comitetului Executiv al PSD.



"I-am reprosat pe un ton cat se poate de civilizat si calm toate neimplinirile si toate promisiunile, in primul rand si ale sale, fata de bucuresteni; acest moment greu vizand 10 august, pentru ca nu este normal ca eu sa decontez politic, dupa ce ca nu sunt sprijinita sa am realizari administrative (...), acum se loveste si in credibilitatea politica ce mi-a mai ramas. Si eu am crezut sincer ca va avea o reactie de genul: 'Haideti sa discutam, sa ne intalnim, eventual, saptamana viitoare, cu doamna Dan, cu doamna prefect, sa vedem ca s-a intamplat, sa analizam, sa luam o masura'. Eu la acest tip de reactie m-am asteptat. Dar domnul Dragnea mi-a spus ca nu are ce sa faca si ca asta este situatia si ca doamna Dan trebuie cumva - poate nu acestea au fost cuvintele, dar sensul acesta este - trebuie sa fie cumva protejata. (...) Protejata de situatia ca atare imagologic, si ca responsabil al Ministerului de Interne", a declarat ea.