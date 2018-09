Redam postarea liderului Pro Romania:

"ACTION PLAN - pentru salvarea Romaniei!

Din Ianuarie 2017 (dupa propunerea Doamnei Sevil Shaideh ca Prim Ministru , formarea Guvernului , vizita pe bani la restaurantul lui Trump din Washington si faimoasa Ordonanta 13) am realizat cat de nociv este si va fi “Regimul Dragnea” pentru Romania! Si am decis ca trebuie sa fac tot ce tine de mine pentru a scapa tara de aceasta “pesta politica” - un Regim pe care il consider nociv, mafiot, incompetent si distructiv pentru prezentul si viitorul Romaniei. (...)

Pe baza experientei politice si umane pe care am acumulat-o sunt in masura sa propun o asemenea Strategie - sper doar ca toti cei care au ochi si urechi sa o vada si sa o auda!

A . OBIECTIVE POLITICE

1.sa revina la prioritati de buna guvernare, sa refaca circuitul normal de luare si implementare a deciziilor, sa accepte transparenta si responsabilitatea , sa renunte la legiferarea prin ordonante la ordinul liderului de Partid si sa refaca echilibrele economice si sociale grav distruse in ultimul an / mai ales sa fie capabil sa isi exercite atributiile privind presedintia semestriala a Uniunii Europene de la data de 1 Ianuarie 2019

2. Revenirea la o majoritate parlamantara responsabila care sa iasa din situatia executarii orbesti a unor ordine de partid (ordine asupra carora parlamentarii obisnuiti nu sunt nici consultati nici informati) / un proces legislativ normal si transparent / respectarea regulilor democratice intre Putere si Opozitie

3. Restabilirea echilibrelor democratice si constitutionale intre Guvern, Parlament, Presedinte si Justitie (conflictul permanent, irational si ireconciliabil in care s-a ajuns azi este din cauza situatiei juridice strict personale a lui Liviu Dragnea - care nu a putut fi Prim Ministru si nici nu a putut scapa de condamnarile penale)

4. Oprirea ofensivei de acaparare prin mijloace politice a institutiilor care trebuie sa fie in afara jocurilor si bataliilor intre Partide si lideri - asigurarea independentei reale a acestor institutii fundamentale pt un sistem democratic (Curtea de Conturi, Curtea Constitutionala, BNR, CNA, SRI, SIE samd)

5. Revenirea PSD (in prezent cel mai mare partid reprezentat in parlament si in structurile locale) la o agenda social democrata europeana / PSD este capturat si manipulat de un grup radical populist, antieuropean si antireformist, cu mentalitate si comportament mafiot/ reintegrarea PSD in familia sa politica la nivel international

6. Constructia unei alternative politice viabile, eficiente si rationale la actuale Putere (excesele Opozitiei si lipsa de solutii realiste nu fac decat sa radicalizeze taberele politice si sa transforme lupta politica democratica intr-o batalie violenta intre “galeriile” partidelor din care majoritatea moderata este exclusa)

7. Stabilirea transparenta si definitiva a unei solutii juridice si politice care sa compenseze abuzurile si excesele comise in perioada 2015-2017 de anumite institutii de forta prin incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale si care sa previna in viitor repetarea acestor situatii / trebuie dezbatute in Parlament in mod transparent si ulterior adoptate acele modificari necesare la Codul Penal si Codul de Procedura Penala

8. Asigurarea cadrului necesar pentru adevarata lupta impotriva coruptiei care in 2018 a devenit institutionalizata / aflarea adevarului si sanctionarea drastica a liderilor politici si guvernamentali care au instigat, provocat si organizat gravele violente din data de 10 August.

9. Un plan de investitii publice necesare si realizabile care sa fie asumat de toate fortele politice si sa asigure sansa de DEZVOLTARE a Romaniei pana in anul 2025

10. O strategie fiscal bugetara responsabila care sa ne asigure stabilitatea in viitor, capacitatea de rambursare a imprumuturilor uriase facute in 2017-2018 si accesul in Zona Euro in baza calendarului stabilit

B. CE TREBUIE FACUT

Liviu Dragnea nu este un om politic aflat intr-o simpla ecuatie de cariera / el nu poate si nu se va retrage de buna voie din nicio functie pe care o detine in acest moment - orice pas inapoi ii aduce perspectiva executarii unor pedepse privative de libertate si disparitia totala din politica (avand in vedere impactul international al actiunilor sale nu are nici macar varianta “Madagascar” sau “Costa Rica”)

In acest moment Regimul Dragnea foloseste resursele financiare ale Guvernului la care a primit acces pentru a cumpara sprijin mediatic si politic - deasemenea un element esential care ii aduce sprijin conjunctural este promisiunea emiterii unui act de gratiere / amnistie

Liviu Dragnea nu va pierde puterea in PSD cat timp detine Guvernul si poate schimba legislatia prin Ordonante de Urgenta, poate cumpara sprijin politic impartind functii la nivel local si central, poate oferi contracte cu bani publici si poate folosi forta Ministerului de Interne inpotriva adversarilor / toate actiunile in interiorul CEX al PSD sunt lipsite de orice sansa reala pana la momentul la care aceste instrumente nu sunt luate din mana lui Dragnea ( va reamintesc faptul ca in Decembrie 1989 CPEx al PCR a votat in UNANIMITATE pentru sustinerea lui Nicolae Ceausescu)!

Liviu Dragnea nu va pierde Guvernul cat timp detine majoritatea in Parlament si controleaza votul in mod direct din pozitia de Presedinte al Camerei Deputatilor

in Parlament nu se va schimba situatia actuala daca toti cei interesati ( din exterior dar si din actuala majoritate) nu actioneaza coordonat

In consecinta :

Trebuie acceptata realitatea politica si actionat in consecinta / cheia este la Parlament ( ca si in 2012 cand a inceput declinul Regimului “Basescu”)1. Primul pas - Fortele politice de Opozitie (PNL - USR - PMP) trebuie sa anunte ca vor initia si vota o motiune de cenzura impotriva Guvernului “Dragnea - Dancila” dar ca NU vor intra la guvernare decat in urma unui vot popular care sa ii legitimeze in acest scop / ca accepta dreptul PSD ( care are cel mai mare numar de parlamentari) de a propune un nou Guvern cu conditia ca acesta sa fie democratic, pro European si pro Dezvoltare / nu se va realiza nicio schimbare daca se propune sa plece Dancila sa vina Orban / parlamentarii ProRomania vor sustine un asemenea demers

2. Al doilea pas - Presedintele Klaus Iohannis trebuie sa intareasca si sa asume public declaratiile anterioare prin care cere un alt Guvern dar provenit tot din actuala majoritate / nu se va face nicio schimbare daca nu este absolut sigur faptul ca precedentul “Ciolos” nu mai poate fi repetat / in acelasi timp trebuia sa arate ca, dupa 3 cedari dezastruoase, nicio propunere facuta de Liviu Dragnea nu mai este acceptabila pentru el

3. Al treilea pas - Parlamentarii PSD care deja si-au manifestat nemultumirea fata de Regimul Dragnea si liderii politici (Firea, Tudose, Tutuianu , Stanescu, Badalau, Ciolacu, Mocioalca samd) care nu fac parte din “Grupul de la Teleorman” trebuie sa aiba un cuvant esential de spus in varianta care va urma dupa Guvernul “Dancila” / nicio schimbare nu se va face daca nu se stie clar pasul urmator

4. Al patrulea pas - Trebuie renuntat momentan la miscarile parlamentare meschine sortite esecului si care nu fac decat sa il intareasca pe Dragnea - propuneri de motiuni simple, comisii de ancheta, proteste in plen sau altele de acest gen / cand este momentul potrivit trebuie sa se mearga direct la motiunea de cenzura

5. Al cincelea pas - trebuie propus cat mai repede un deputat din Grupul PSD care sa candideze la functia de Presedinte al Camerei impotriva lui Dragnea - acesta trebuie sa fie o persoana agreata de PSD dar acceptata de catre deputatii Opozitiei, UDMR si Minoritati

6. Al saselea pas - dupa ce se schimba majoritatea in Camera Deputatilor si este inlocuit Dragnea grupul dizident din PSD trebuie sa vina cu o propunere concreta si pozitiva de Prim Ministru ( de exemplu Corina Cretu, Ecaterina Andronescu sau Mihai Tudose ) - aceasta propunere trebuie sa fie sustinuta sau acceptata de catre toti cei care nu fac parte din “Grupul lui Dragnea” si sa aiba angajamentul ferm al Presedintelui Iohannis ca va primi mandatul pentru formarea unui nou Guvern PSD - ALDE ( pe care ProRomania se obliga sa il sprijine)

7. Al saptelea pas - Opozitia introduce motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila/Dragnea / inainte de vot trebuie o consultare serioasa cu parlamentarii din Grupurile UDMR si al Minoritatilor Nationale

8. Al optulea pas - dupa adoptarea motiunii de cenzura si desemnarea noului Prim Ministru acest trebuie sa propuna imediat o echipa guvernamentala din membri sau simpatizanti PSD - ALDE , fara oamenii definitiv compromisi ( Carmen Dan sau Danut Andrusca de exemplu) , cu pregatire profesionala si cunostiinte aprofundate despre Uniunea Europeana , fara probleme penale sau de integritate

9. Al noulea pas - Acest guvern trebuie sa primeasca votul unei majoritati transpartinice in Parlament pe baza politicilor pro Europene responsabile propuse

10. Al zecelea pas - Presedintele Klaus Iohannis trebuie sa sprijine in mod onest si activ activitatea acestui guvern in perioada Ianuarie - Iunie 2019 ( cat exercitam Presedintia semestriala rotativa a UE) / poate sa inceapa in luna Iulie campania electorala pentru Alegerile din Noiembrie 2019

Daca toti cei implicati inteleg ca Romania este intr-un moment extrem de grav al destinului sau aceste actiuni pot avea loc in perioada urmatoarea si multe lucruri care tin de intereselul nostru national vor fi salvate / daca miopia politica si egoismul vor prevala din nou atunci sa fim pregatiti pentru daunele uriase pe care le va produce “Regimul Dragnea” inainte de a pleca, pana la urma, de la Putere!", a scris Victor Ponta pe Facebook.