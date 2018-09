"Habar n-am daca fotografia de aseara este reala sau nu, securistii sunt in stare de orice, sa photoshopeze. Eu nu am ascuns niciodata faptul ca m-am intalnit cu Maior, ca m-am intalnit cu Coldea. Din ce imi aduc aminte cred ca atunci era vorba de un eveniment, ziua SRI, la acest eveniment erau cred ca peste 100 de oameni, membrii Guvernului, eu atunci eram vicepremier, conducerile de la Parchete, conducerea de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, lideri de partide din Opozitie, parlametari din Comisia SRI, deci acolo eram 100 si ceva de persoane, primeam invitatie si mergeam. (...) Nu aveam de unde sa stiu eu atunci ca si Maior si Kovesi, care apare acolo in fundal, stateau cu fundul pe niste protocoale ilegale si neconstitutionale. Astea sunt metode securiste. De ce nu scot toate pozele? Eu chiar ii zic lui Ponta - de fapt lui Maior, ca Maior i le da, nu stiu cum a luat Maior pozele de la SRI, SRI i le-a dat lui Maior, Maior i le-a dat lui Ponta - sa scoata toate pozele, ca eu stiu ca la toate aceste evenimente care erau semipublice, ca nu erau evenimente ascunse, era un fotograf de la SRI care facea poze intr-una, tuturor. Poate apar intr-o poza cu doamna Livia Stanciu, care ulterior m-a si condamnat", a spus Dragnea luni la Antena 3.

El a adaugat ca faptul ca exista poze cu el intr-o locatie, stand de vorba cu unul si cu altul, nu il compromite pe el, "ci ii compromite pe ei, pentru ca arata inca o data cat de securisti sunt", adica folosesc "metode securistoide, nu metode moderne", scrie Agerpres.



"Nu vad de ce nu le dau pe toate. Ar fi bine. Eu am primit astfel de amenintari prin mesageri de vreo trei luni de zile si am tot transmis: dati pozele, ca eu nu imi aduc aminte sa am poze indecente, nici eu cu Maior, nici cu Coldea, nici cu Kovesi, eu acolo am avut discutii, vorbeam si cu Elena Udrea. La aceste intalniri eu nu obisnuiesc sa merg cu bata la mine si sa dau cu bata in cap, sau sa ii injur sau sa ii scuip pe cei care ma injurau sau cu care nu eram de acord", a afirmat Dragnea.

"Nimic nu e intamplator, dupa parerea mea. Acum cateva luni presedintele Comisiei de control al SRI, Claudiu Manda, a inceput sa vorbeasca din ce in ce mai apasat si serios despre protocoale, si despre rolul lui Maior in aceste protocoale si despre multe alte afirmatii, depozitii, declaratii date de tot felul de oameni care au fost la comisii si care continua sa vina. Erau si oameni care anuntasera ca vor veni si exista o anumita disperare din partea lui George Maior, imi trimitea tot felul de mesageri sa imi spuna ca nu e bine ce se intampla, ca provocam instabilitate, ca SRI a avut anumite obiective pe care trebuia sa le indeplineasca si ca noi nu le intelegem pe toate. Nu m-a interesat. I-am spus in primul rand ca eu nu ii spun lui Claudiu Manda ce sa faca, nici membrilor din comisia SRI, in schimb, fiecare trebuie sa plateasca pentru ce a facut. De asemenea, toate pozitiile mele publice in legatura cu implicarea SRI in activitatea Justitiei, in DNA si nu numai in DNA, campul tactic de care vorbea Dumbrava, acele protocoale toxice au contribuit in mod serios la o destabilizare solida a acestui stat si au scos de fapt multe institutii din matca lor constitutionala", a apreciat Dragnea.

"Cine sunt cei care au facut asta? Sunt cei care pierd puterea oculta pe care inca o mai au si altii care pierd bani daca PSD ramane in picioare si daca alianta noastra cu ALDE ramane la guvernare. Eu cred ca ei sunt disperati pentru ca se gandesc foarte serios ca vor pierde tot daca eu scap din capcanele lor. Iohannis pierde al doilea mandat, cei din statul paralel pierd aceasta putere oculta, odioasa si nu numai. (...) Eu sunt convins ca PSD are suficienta tarie, intelepciune, maturitate ca sa separe bobul de neghina si sa inteleaga ca acest razboi la care am intrat cu totii trebuie dus pana capat, pentru ca nu are cum sa invinga raul. Poate unii dintre noi vom pica pe parcurs, dar noi avem acum sansa sa readucem aceasta tara in matca ei constitutionala, sa readucem linistea in tara, sa scoatem teroarea", a sustinut Dragnea.

Presedintele PSD este de parere ca fotografiile in care este alaturi de George Maior nu au aparut acum intamplator.El a adaugat ca probabil faptul ca a anuntat ca vor fi modificate legile securitatii nationale a dus la aparitia acelor fotografii pentru a-l decredibiliza si a destabiliza PSD.