"Acest text a ajuns astazi pe mail-ul fiecarui coleg din Grupul S&D din Parlamentul European. Atasate sunt doua documente, cererea de excludere a PSD din grupul politic si demisia mea din grup incepand cu data de 1 octombrie daca nu se ia nicio decizie. A trecut o luna de la protest si nu a existat nicio reactie pana acum, ceea ce este inacceptabil. Consider ca tacerea reprezinta o forma de sustinere a regimului lui Liviu Dragnea si atunci locul meu nu mai este in acest grup politic", a precizat Catalin Ivan intr-o postare pe Facebook.

El a atasat textului trimiteri catre petitiile care cer excluderea PSD din familia socialistilor europeni, petitii semnate de mai bine de 100.000 de romani, si catre stiri in limba engleza care prezinta pe larg violentele din Piata Victoriei din seara de 10 august, scrie Agerpres.



"Draga camarade, iti scriu intr-un moment dificil pentru social-democratia europeana, vital pentru Romania si pentru Uniunea Europeana. Randurile acestea si scrisoarea atasata, adresata conducerii Grupului S&D, sunt scrise in numele luptei pentru democratie in Romania, al luptei impotriva coruptiei si, mai ales, al ramanerii acestei tari pe drumul european. (...) In data de 10 august a avut loc un protest al romanilor care muncesc si locuiesc in tari membre ale Uniunii Europene. Acest protest pasnic a fost transformat intr-o lupta de strada extrem de violenta intre jandarmi si grupuri organizate infiltrate in randul protestatarilor dupa un scenariu pregatit din timp de oameni fideli lui Liviu Dragnea din Ministerul Afacerilor Interne. Trebuie mentionat ca presedintele PSD, primul ministru, ministrul de interne si seful jandarmeriei sunt toti din Teleorman, ultimii trei avand singura calitate obedienta fata de Liviu Dragnea. Acestui scenariu au cazut victime mii de femei, batrani si copii nevinovati, urmarile expunerii la gazul folosit de fortele de ordine sunt greu de anticipat, tot mai multi ajungand la spital cu probleme respiratorii sau de piele. Armele si tehnicile folosite de jandarmerie au fost la limita legii, daca nu ilegale, o ancheta aflandu-se in acest moment in desfasurare" , se arata in textul trimis de Catalin Ivan socialistilor europeni.

"Pentru ca pana acum a lipsit o reactie ferma a conducerii PES sau a Grupului S&D, desi ne aflam la o luna de la evenimentele tragice din Piata Victoriei, si pentru ca orice zi in plus cu acest partid la guvernarea Romaniei inseamna un pericol imens pentru noi toti, o amanare a unei discutii in grupul nostru politic ar insemna o sustinere tacita, un gir dat celui mai nociv regim politic din Europa in acest moment. Prin urmare, atasez alaturi de solicitarea excluderii PSD din Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor Europeni si, in eventualitatea in care nu se ia nicio decizie, demisia mea din acest grup incepand cu data de 1 octombrie 2018. Consider ca, dupa 15 ani de politica de stanga si 9 ani de munca in acest grup pentru a promova valori precum libertatea, solidaritatea, echitatea sociala sau lupta impotriva coruptiei, orice zi in care PSD ramane in acest grup inseamna o compromitere a eforturilor noastre comune de pana acum. Iti doresc putere si inspiratie pentru a lua cea mai buna decizie pentru grupul nostru politic si pentru cei care si-au pus increderea in noi!", le mai transmite Ivan.