"Domnul Maior crede ca si acum este seful SRI. Face jocuri, discutii, cu oamenii din PSD, din toate sferele. Asa mi-a spus cineva alaltaseara. A fost in perioada asta in Romania si au fost tulburari in partid. Marcam o coincidenta", a declarat liderul social-democrat la Antena 3.

Presedintele Camerei Deputatilor sustine ca spera ca Guvernul sa decida rechemarea lui Maior.

"Daca Guvernul incepe procedura de rechemare a domnului Maior, si sper sa inceapa, sunt convins ca domnul Iohannis il va tine in brate", a adaugat el, citat de digi24.ro.

Fostul premier Victor Ponta a publicat o imagine cu presedintele PSD Liviu Dragnea, ambasadorul Romaniei in SUA George Maior si fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca "trebuie sa terminam definitiv cu aceasta minciuna si ipocrizie care isi bate joc de bunul nostru simt, dar si de viitorul nostru".