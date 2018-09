"Ideea amnistiei nu este o iluzie juridica, ca sa discutam foarte deschis si transant. Se vorbeste in spatiul public de foarte mult timp de a se gasi o solutie sau un pachet de solutii sa se repare nenorocirile care au fost generate de implicarea serviciilor in justitie, de implicarea procurorilor in instante si de rezultatele odioase ale acestor protocoale ilegale si neconstitutionale. Pentru mine si pentru noi, ca partid, ideea unei amnistii nu este o iluzie juridica. (...)

S-a cerut Guvernului, s-a cerut doamnei prim-ministru, domnului ministru al Justitiei, altora, sa se gaseasca solutiile pentru ca efectele acestor protocoale nenorocite sa fie sterse. Nu trebuie sa mai munceasca mult. Nu e aministie, e in regula. Sa se dea posibilitatea ca cei nevinovati sa nu mai plateasca costul unei vanatori de vrajitoare care s-a petrecut in Romania, sa dea posibilitatea judecatorilor sa judece fara sa fie terorizati", a declarat liderul social-democrat la Antena 3, potrivit digi24.ro.