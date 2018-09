"Vrea sa o apere pana in panzele albe pe doamna Dan, pe care el a propus-o, initial ca premier, ulterior ca ministru de Interne, si, practic, o recunoastere a faptului ca ceea ce s-a intamplat la 10 august nu a fost chiar in totalitate conform cu standardele pe care chiar Jandarmeria si le-a impus anterior. Ar insemna ca dumnealui sa deconteze politic si doamna Dan sa plece de la minister, si nu vrea sa duca discutiile in aceasta directie", a declarat Firea, citata de digi24.ro.

Gabriela Firea a tinut sa mentioneze ca Dragne "nu doreste sa aduca nicio atingere activitatii doamnei ministru".



"Eu pot sa spun ceea ce stiu din anumite intalniri la care am fost martor sau am auzit anumite discutii. Stiu ca doamna Dan se sfatuieste foarte mult cu domnul Dragnea, s-a sfatuit si cred ca se mai sfatuieste, si data fiind aceasta relatie personala apropiata, domnul Dragnea nu doreste sa aduca nicio atingere activitatii doamnei ministru, cata vreme domnia sa si-a luat concediu, a anuntat si presa, a fost toata noaptea la minister, a doua zi s-a aflat si a anuntat ca s-a intors. Se pun in discutie urmatorii termeni: daca Jandarmeria a intervenit corect si legal pentru evacuarea Pietei, in sensul de a apara Guvernul Romaniei, trebuie sa apere cladierea si sa o faca in continuare cu orice institutie democratica a statului. (...) cum s-a procedat mai departe, care au fost etapele, ordinele de interventie, aceste lucruri trebuie sa fie analizate si cercetate ulterior, pentru ca noi nu avem acces la aceste informatii, pentru ca au caracter de secret de serviciu si nu putem sa stim ce ordine s-au dat si care a fost cadenta acestora. Noi stim doar rezultatul, si anume ca pe strazile Capitalei s-a ajuns la acea incordare teribila intre fortele de ordine si manifestanti si ca presa internationala a difuzat, din nefericire pentru noi, acele imagini", a adaugat ea.