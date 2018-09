"Am simtit o usoara amenintare din partea domnului Dragnea, dar sunt obisnuita cu acest lucru (...) Ar vrea sa ma mazileasca, dar cu mana altora.

L-am ascultat pe Liviu Dragnea si pot sa spun ca mi-a dat dreptate in totalitate in aceasta seara. E un lucru bun. Si direct si implicit prin toate afirmatiile facute, mi-a dat dreptate. Eu nu am facut niciodata afirmatia potrivit careia PSD-ALDE nu mai trebuie sa fie la guvernare sau in Parlament sa destructuram actuala majoritate. A fost chiar invers. (...)

Sunt un om de echipa, sunt loiala partidului, trebuie sa respectam programul de guvernare, dar sunt probleme. Dragnea nu e aparatorul Guvernului si al ministrilor ca si cum acestia ar lucra pentru el. Si Guvernul si ministrii lucreaza pentru Romania. Faptul ca Dragnea pune acum discutiile in cheia - daca nu mai sunt eu la conducerea PSD inseamna ca se duce de rapa tara- nu cred ca este o modalitate democratica, transparenta si onesta de a conduce o formatiune politica. Am castigat impreuna alegerile. Avem si raspunderi impreuna si vom deconta tot impreuna. Nu doar un om trebuie sa aiba raspundere. Mi-a fost putin jena de situatia prin care se plaseaza fata de ceilalti primari din tara afirmand ca poate e o problema de neconstitutionalitate", a spus Firea, potrivit Digi24.