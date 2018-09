Dragnea a spus ca legea va fi adoptata in trei saptamani, adaugand ca indiferent de ce presiuni se vor face asupra sa si a partidului, parlamentarii nu vor ceda.

"La mine a venit CEO de la OMV marti si a doua zi presedintele din Exxon din America si sigur subiectul a fost legea off shore. A fost o discutie tensionata. Si-au exprimat dorinta de a continua investitiile in Marea Neagra, dar tinand cont de dorintele lor, de stabilitatea fiscala, de libertatea de a-si vinde gazele in conditii de profitabilitate si eu le-am spus ceea ce am spus si public. Pozitia mea de asta-vara nu s-a schimbat in sensul ca Romania trebuie sa castige financiar suficient si un procent insemnat din ceea ce se castiga din aceasta afacere, pentru ca este vorba de o resursa naturala a Romaniei si, de asemenea, o parte mare din aceasta productie de gaze sa se vanda pe piata din Romania ca economia noastra sa poata sa beneficieze in urmatorii 20 -30 de ani. Al doilea obiectiv este sa avem independenta energetica", a afirmat Dragnea, la Antena 3, potrivit Agerpres.

El a adaugat ca trebuie gasita "o balanta corecta intre interesele legitime romanesti si interesele celor ce investesc".

"Nu au fost presiuni, au fost doar discutii, le-am explicat in detaliu", a mai spus Dragnea.

Intrebat daca acestia sunt de acord cu legea offshore, Liviu Dragnea a spus: "Nu au spus asta, nu m-a interesat, noi nu negociam. Au spus ceea ce era firesc sa spuna, ca dupa ce vor vedea forma finala a legii, vor lua decizia de a continua investitiile sau nu".

Potrivit lui Dragnea, legea offshore va fi completata prin OUG dupa cum a mai declarat referitor deducerea investitiilor si sa fie prevazut procentul de 50% care se tranzactioneaza pe piata din Romania.

"Indiferent de ce presiuni se vor face asupra mea, indiferent de ce presiuni se vor face asupra partidului, eu sunt convins ca parlamentarii nostri nu vor ceda. Legea este la senat, eu vreau ca in trei saptamani aceasta lege sa fie adoptata", a mai spus Dragnea.