"Eu am spus-o in CExN, opinia mea este ca trebuie sa avem un candidat comun (la alegerile prezidentiale – n.r.). Eu am experinta din miezul USL. Cand USL s-a rupt, a castigat altcineva. Cred cu tarie ca trebuie sa fie un candidat comun PSD-ALDE, urmand ca atunci cand hotaram sa facem anunturile, sa stabilim cine are cele mai mari sanse", a declarat Liviu Dragnea.

Presedintele PSD a mai mentionat ca este absolut convins de faptul ca Iohannis nu va mai fi presedintele tarii incepand cu anul 2019.

"Ceea ce nu pot sa spun ca stiu, dar sunt absolut convins, este ca Iohannis nu va mai fi presedintele Romaniei incepand cu 2019. N-a facut nimic. Se intampla niste lucruri. Cu PSD la guvernare se intampla niste lucruri. Le-am vorbit si o sa le tot vorbim. Unul din motivele pentru care unii ministri vor fi schimbati este proasta comunicare, pentru ca sunt oameni carora li s-a marit pensia si nu sunt siguri ca li s-a marit pensia. Lasand gol spatiul de comunicare, vin toate minciunile, si vin cu galeata", a conchis Dragnea, potrivit Romaniatv.net.