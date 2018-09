"Iohannis e cel mai puternic om din Romania. Are serviciile, are mare parte din procurori si influenta prin aceste institutii asupra unor judecatori. Cel mai puternic om din Romania este Iohannis. Exercita aceasta putere intr-un mod abuziv. Noi avem aceasta coalitie, avem majoritate in Parlament si Guvernul. Cu aceste institutii produci dezvoltare, el, folosind institutiile in mod abuziv, produce rau si ne-dezvoltare si tulburare si divizare si exacerbarea urii", a afirmat Dragnea la Antena 3.

El a criticat faptul ca presedintele Klaus Iohannis a amanat mult convocarea sedintei Consiliului Superior de Aparare a Tarii (CSAT) pentru avizarea proiectului de rectificare bugetara, scrie Agerpres.



"Dupa ce a fost solicitat (avizul CSAT privind rectificarea bugetara - n.r.), hai sa discutam in CSAT despre fiecare buget al acestor institutii care tin de CSAT. Nu putea sa o puna a doua zi (sedinta - n.r.), a treia zi de cand a primit solicitare, a pus pe 4 septembrie. L-a interesat sa depaseasca august, sa intram in luna septembrie, doar-doar se mai pierd niste actiuni sau doar-doar se mai cheltuie niste bani din anumite zone. Pe 4 septembrie, cand te intalnesti in CSAT, fiecare spune un punct de vedere, stai acolo pana cand gasesti o solutie sa dai un aviz favorabil sau nefavorabil. Acum este de notorietate, se stie: s-a ridicat de la masa, a suspendat sedinta, la revedere. Ce presedinte, om de stat ar face orice sa blocheze Guvernul?', a declarat Liviu Dragnea.

El a mai spus ca nu s-au taiat banii pentru servicii, ci "s-a ajuns la o valoare acceptata de ambele parti", sustinand desecretizarea stenogramelor din ultima sedinta CSAT.

"As vrea sa se declasifice stenograma discutiei din ultimul CSAT. Ar fi important sa vada publicul ce si cum s-a discutat acolo si este foarte important", a spus liderul PSD, apreciind ca nu crede ca seful statului o va desecretiza.

El a adus in discutie si faptul ca presedintele Iohannis a atacat la Curtea Constitutionala, in sapte luni, 37 de legi.

"Vrea sa blocheze orice, orice se poate. Au fost legi care ne-am mirat ca i-a scapat", a mai spus Dragnea.