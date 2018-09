Dragnea a precizat ca va urma o discutie serioasa in partid, mentionand insa ca, din partea sa, Gabriela Firea nu ar risca excluderea.



"Eu am aflat-o (situatia tensionata sustinuta de Gabriela Firea - n.r) la televizor in saptamana asta, ca si dumneavoastra", a spus Liviu Dragnea la Antena 3.

El a respins acuzatiile Gabrielei Firea potrivit carora ar fi spionat-o.

"Sigur, nu vreau sa fiu decat serios, dar eu nu pot spionez pe nimeni, pentru ca nu am cum sa spionez, nu am serviciu de spionaj, nu am serviciu de informatii, nu am nici eu, nici partidul, nici altcineva", a mai spus Dragnea.

El a catalogat acuzatiile ca ar spiona cu ajutorul unor oameni din Ministerul Afacerilor Interne drept niste "prostii", scrie Agerpres.



"Nici vorba, astea sunt prostii. Credeti ca MAI sau structurile MAI unde lucreaza oameni seriosi sa spioneze pe cineva, persoana publica, sa incalce legea? Eu incerc sa nu raspund la atacuri personale, asa cum nu am facut-o saptamana aceasta, dar in acelasi timp nu pot sa nu iau apararea colegilor de partid, a ministrilor, a Guvernului in ansamblu. Nu pot sa fiu de acord cu acuzatiile la adresa Guvernului nostru", a mai spus Dragnea.

Dragnea respinge acuzatiile primarului Capitalei ca Guvernul a blocat proiectele Bucurestiului

"In ceea ce priveste Centura Capitalei au fost nenumarate intalniri intre Guvern si Primaria Capitalei, am vazut si raspunsul de la Ministerul Transporturilor. Am vorbit cu ministrul saptamana asta si mi-a spus ca se munceste pentru a gasi niste raspunsuri la intrebari constitutionale. Adica sa vedem daca o autoritate locala poate sa detina o proprietate aflata pe teritoriul altei localitati. Se cauta solutii pentru fondurile europene, sa vedem daca le mai putem mentine odata cu transferul", a explicat Dragnea.

"De-a lungul lunilor au fost discutii cu membrii Cabinetului, doamna prim-ministru a vorbit cu primaria Capitalei, au fost comisii mixte pe proiectele convenite, care lucreaza si astazi", a mai spus Dragnea, dand exemplul ELCENLiderul PSD a mai spus ca nu este de acord cu faptul ca un membru al partidului ataca Guvernul.

"Daca toate nerealizarile de la Primaria Capitalei sunt din cauza mea, e in regula, o duc si pe asta, dar nu sunt de acord si nu este permis ca un membru, indiferent de functia pe care o detine in partid sa se aseze la coada celor care ataca Guvernul. Nu este acceptabil asa ceva (...) Aceste lucruri puteau fi discutat in partid, in interiorul sedintelor. Urmeaza o discutie serioasa despre asta, in partid despre aceste lucruri', a declarat Liviu Dragnea.

Intrebat daca Gabriela Firea risca excluderea din partid, Dragnea a raspuns: "Din partea mea nu.(...) Din partea CEx, nu am de unde sa stiu".