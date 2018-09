El a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca exista posibilitatea ca saptamana viitoare sa fie facute publice dovezi ca evenimentele din Piata Victoriei au fost sustinute din afara tarii.

"Sunt suficiente elemente ca sa putem vorbi de o tentativa de lovitura de stat. Au fost proteste finantate, se pare ca si din extern. Eu sunt absolut convins ca saptamana viitoare vor iesi informatii despre modul ca s-au finantat aceste proteste, despre faptul ca au fost organizat tip paramilitar, despre faptul ca, si s-a vazut asta de fapt, ca au vrut sa ocupe sediul Guvernului si au provocat in permanenta jandarmii", a afirmat Dragnea.

Liderul PSD si-a manifestat inca o data convingerea ca, pe 10 august, "institutiile statului nu au gresit cu absolut nimic", scrie Agerpres.

"Nu au actionat ilegal, jandarmii si-au facut datoria, jandarmii nu au reactionat absolut deloc inainte sa inceapa violentele", a adagat Liviu Dragnea.

"Nu dorim sa se dea cu barda, ci dorim sa se faca o dezbatere serioasa, transparenta. Nu la nesfarsit ... Eu vreau ca in aceasta sesiune parlamentara si asa am si discutat legile securitatii nationale sa fie adoptate, dupa care intra in morisca Iohannis, in morisca atacului Curtii Constitutionale, retrimiteri la Parlament, dar ele vor pleca adoptate intr-o forma de la Parlament si ca sigur ca o parte uriasa, o parte mare din puterea nelegitima pe care o au si au folosit-o intr-un mod ilegal, va disparea", a afirmat Dragnea.