"Peste 30 de intelectuali de marca si binecunoscuti campioni sportivi au transmis public sustinerea lor pentru activitatea si implicarea benefica a primarului general, Gabriela Firea.

In viata Capitalei Romaniei dar si pentru sustinerea unor mari proiecte nationale. Printre personalitati se afla academicieni, scriitori, actori si sportivi: academicienii Constantin Balaceanu Stolnici, Razvan Theodorescu, Eugen Simion si Mircia Dumitrescu, Maya Simionescu, vicepresedinte al Academiei Romane, Gelu Colceag, Felicia Filip, George Mihaita, Alexandru Arsinel, Vasile Muraru, Lucian Ghimisi, Beatrice Rancea, Marius Bodochi, Bogdan Stanoevici, Sanda Ladosi, Cristian Sofron, Alice Barb, Victor Ioan Frunza, Adrian Gazdaru, Gabriela Szabo, Elisabeta Lipa, Ilie Nastase", arata Gabriela Firea intr-o postare pe Facebook.

Firea: Le multumesc din suflet

Primarul general tine sa le multumeasca tuturor celor care o sustin.

"Le multumesc din suflet personalitatilor care au transmis un mesaj de sustinere pentru activitatea mea. In aceste zile in care se spune ca ma bat singura pentru etica, principii, onestitate in politica si administratie, gestul acestor personalitati imi intareste convingerea ca romanii nu pot fi pacaliti la nesfarsit prin manipulare".

Scrisoare deschisa

"La doi ani de la preluarea mandatului de Primar General al Municipiului Bucuresti de catre doamna Gabriela Firea, in contextul actual, in care se produc ingrijoratoare derapaje de la etica si moralitatea publica, derapaje care pot produce grave distorsiuni in aprecierea obiectiva a valorii reale a activitatii desfasurate, consideram de datoria noastra sa mentionam faptul ca suntem o echipa si impreuna am pus bazele multor proiecte importante pentru bucuresteni.

Acest lucru a fost posibil datorita faptului ca am avut langa noi un om care apreciaza la adevarata valoare munca noastra.

Doamna Gabriela Firea a avut inca din primele zile de mandat o viziune clara in ceea ce priveste viata culturala si sportiva a Capitalei.

Bilantul de la jumatatea mandatului este extrem de pozitiv si rezultatele obtinute sunt peste asteptari, datorita atentiei speciale cu care au fost create conditiile necesare actului artistic.

Institutiile de arta si cultura din Bucuresti au beneficiat, in acesti doi ani, de bugete generoase in contextul proiectelor propuse si a investitiilor programate.

S-au finalizat lucrarile de consolidare a teatrelor: Evreiesc de Stat si Ion Creanga. Au fost demarate procedurile pentru consolidarea cladirilor care adapostesc teatrele: Mic si Nottara.

De asemenea, schemele de personal, reduse cu cativa ani in urma, au revenit la dimensiunea normala, absolut necesara pentru realizarea programelor cultural-artistice.

In urma suplimentarii de posturi, peste 150 de actori tineri au fost angajati in teatrele bucurestene.

La initiativa doamnei primar general au fost infiitate institutii noi de cultura, spre exemplu: Teatrul Dramaturgilor Romani, Centrul Cultural - Lumina, Centrul Cultural - Dinu Lipatti.

De asemenea, dupa trei ani de depozitare in conditii improprii, in martie 2017, obiectele si cartile de patrimoniu ale Muzeului National al Literaturii Romane au fost prezentate publicului bucurestean intr-o formula moderna si interactiva.

In urma intalnirilor de lucru de la Primaria Capitalei, s-a produs o schimbare majora in relatiile dintre managerii institutiilor de cultura si arta. Am fost invitati sa dezvoltam un climat de comunicare sincera si directa, care a produs o colaborare stransa intre noi.

Niciodata n-am fost mai uniti ca acum si pentru prima oara simtim, cu adevatat, ca facem parte din echipa.

Proiectele pentru Centenar au fost discutate si elaborate impreuna, am proiectat pentru anul viitor un Festival al teatrelor bucurestene si o revista de specialitate, am avut intalniri lunare in care am dezbatut problemele comune si am cautat modalitati optime de rezolvare. S-au propus modificari legislative si, pentru prima oara, demersurile noastre au fost ascultate si sprijinite. A fost creat cadrul optim pentru realizarea unor viitoare coproductii si parteneriate. Exemplu: Teatrul de Comedie si Muzeul Literaturii , Teatrul Mic si Teatrul Odeon.

Dar poate cea mai importanta realizare pe care doamna Primar General a determinat-o, a fost instaurarea unui climat de liniste si echilibru, in care sa nu existe vreo grija pentru subventia necesara sau vreo interventie care sa cenzureze in vreun fel produsul cultural-artistic.

Acest climat s-a adresat in principal, creatorilor, carora le-au fost puse la dispozitie cele mai bune conditii pentru desfasurarea activitatilor specifice.

Aceste valori obtinute cer continuitate! Sunt prevazute, in urmatorii doi ani, proiecte importante cultural-artistice. Ele trebuie continuate si finalizate. Orice pertubare a unui drum solid, care se indreapta catre o directie justa, este o mare eroare. Ceea ce s-a realizat trebuie aparat, iar judecata obiectiva nu trebuie inlocuita cu judecata preferentiala. Perfomantele doamnei Primar General, Gabriela Firea, dupa doar doi ani de mandat, trebuie respectate, aparate si continuate".