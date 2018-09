"Eu nu ma iau dupa cearta dintre ei. Faptul ca isi spala rufele in public si mai aflam cate ceva din mizeriile care sunt ascunse sub pres de conducerea PSD nu e rau. Din punctul meu de vedere, Firea pentru Bucuresti este cam ceea ce e Dragnea pentru Romania. Eu nu pot sa uit faptul ca Firea nu a facut nimic de doi ani de zile, ca a incercat sa infiinteze niste societati care sa distruga complet orice fel de de competitie in furnizarea serviciilor si realizarea lucrarilor publice in Bucuresti si nu pot sa uit cum ne ameninta consilierii generali care indrazneau sa se opuna asa-ziselor proiecte, promitandu-le ca o sa le studieze ce le fac rudele, prietenii, iubitii", a spus Orban la Scoala de vara a Tineretului National Liberal, intrebat cum comenteaza disputele din interiorul PSD.

Orban a adaugat ca "sunt notorii toate interventiile aberante ale primarului general al Capitalei impotriva consilierilor generali liberali" si a spus ca Gabriela Firea "s-a comportat ca un vajnic reprezentant al lui Dragnea si al PSD", scrie Agerpres.

Orban: Alegerile europarlamentare din 2019 - cele mai importante de cand Romania a intrat in UE

"Primele alegeri sunt cele pentru Parlamentul European. Sunt cele mai importante alegeri pentru Parlamentul European care au fost vreodata in Romania de cand a intrat tara noastra in UE. (...) Vor da fotografia la zi a optiunilor populatiei. Vor da masura in care oamenii s-au saturat de PSD si isi indreapta atentia spre alte optiuni politice. Mobilizarea PNL pentru alegerile europarlamentare este fundamentala. Am incredere in capacitatea noastra de a bate PSD (...) Nu exista niciun argument care sa ma poata convinge ca PNL nu are capacitatea de a castiga. (...) Sunt importante europarlamentarele pentru ca preced alegerile prezidentiale. Am convingerea ca presedintele Iohannis va castiga un nou mandat de presedinte si noi trebuie sa-i fim alaturi, sa aratam ca avem o forta suplimentara fortei domniei sale si increderii de care se bucura si capacitatea de a convinge romanii ca o garantie a drumului corect al Romaniei este realegerea presedintelui Iohannis. (...) Suntem singura voce care este respectata, ascultata si care are capacitatea de a respecta deciziile care se iau la nivelul institutiilor europene in favoarea Romanei", a afirmat sambata Orban la Scoala de vara a Organizatiei Femeilor Liberale cu tema "Forta in unitate: munca in echipa si puterea comunicarii", desfasurata la Eforie Nord.

El le-a cerut femeilor liberale sa se implice in alegeri cu toata "increderea si energia", desi a precizat ca nu le poate promite o anumita cota a includerii acestora pe listele electorale.

"Important este un sistem meritocratic de recunoastere a participarii la viata partidului, in activitatile partidului. Castigati increderea cetatenilor, fiti alaturi de colegii de partid in toata bataliile electorale si va veti castiga in mod natural pozitiile la care aspirati", a adaugat Orban.