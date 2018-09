"Ca sa-i lamuresc pe colegii nostri si le transmit in felul urmator: Am ascultat toate declaratiile si toate bazaconiile care s-au spus in spatiul public. In doua, trei saptamani vom avea un Comitet Executiv al PSD si acolo vom regla lucrurile cum nu se asteapta nimeni. Vreti sa va spun de ce a discutat Mihaita Virza (deputat PSD de Bucuresti - n.r.) prostiile alea? Nu, o le discutam in partid.

In conditiile acestei lupte, nu ne convine noua ca partid sa avem o astfel de dizidenta. Nu iau deloc in gluma aceste sase zile si sa-i fereasca Dumnezeu pe cei care trimit scrisori deschise sa trimit eu o scrisoare, ca eu sunt iubit in partidul acesta. Eu joc dupa niste reguli, ca toti membrii din PSD, ne reglam treburile in interior. Cand vii si spui lucruri in exteriorul partidului ajuti adversarii, prin mesajele din acest partid domnii de la PNL au cerut comisie de ancheta parlamentara (care sa ancheteze presupunele interceptari ilegale comandate de Liviu Dragnea - n.r.)", a spus Stefanescu la Romania TV, potrivit stirileprotv.ro.