"Motiune de cenzura acum!

Cu sau fara succes, motiunea de cenzura este un gest politic obligatoriu. Opozitia are nevoie acuta de o reactie institutionala de delimitare fata de dezastrul Dragnea – Dancila – Tariceanu.

Argumente pe care le vad si le simt oamenii:

1.Criza pestei porcine africane care afecteaza grav milioane de gospodarii din mediul rural dar si industria alimentara si care nu a fost prevenita conform recomandarilor Comisiei Europene din Februarie 2017 si in plus este gestionata cu deplina incompetenta de catre guvern .

2.Interventia supradimensionata a fortelor de ordine impotriva manifestantilor pasnici din Piata Victoriei la 10 August si incercarile repetate ale oficialilor de a dezinforma opinia publica asupra desfasurarii evenimentelor .

3.Nevoia imperioasa a inlocuirii incompetentului guvern Dancila, premergator preluarii presedentiei rotative a UE .

4.Criza importanta din interiorul PSD, situatiei in care buna guvernare nu este o prioritate in raport cu batalia pentru putere din interiorul partidului de guvernamant.

Daca in aceste conditii partidele din opozitie nu reactioneaza solidar si rapid prin depunerea unei motiuni de cenzura impotriva guvernului Dancila, nu au cum sa pretinda respectul electoratului si blazonul de alternativa la guvernarea PSD – ALDE.



Iar daca UDMR, Ponta si minoritatile vor sustine guvernul, nu le ramane decat sa-si asume politic, alaturi de Dragnea, Dancila, Daea, Carmen Dan, Tariceanu, Firea etc. si pesta porcina si violentele din 10 August si compromiterea presedentiei UE in mandatul Romaniei.

Sper ca nici un partid de opozitie nu va sustine tacit guvernul PSD - ALDE prin inactiune institutionala de delimitare fata de Guvernul Dancila si alianta PSD - ALDE", a scris Traian Basescu pe Facebook.