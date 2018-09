"Este o rectificare care s-a facut ilegal, impotriva Constitutiei, nu au avut avizul obligatoriu al Consiliului Superior de Aparare a Tarii, nu au avut avizul Consiliului legislativ, nu au respectat procedurile legale de punere in dezbatere a proiectului ordonantei, nu reflecta realitatea economica si realitatea bugetara din Romania. Depunem marti, deja o avem pregatita, sesizarea catre Avocatul Poporului, in care ii prezentam toate argumentele pentru solicitarea noastra de atacare la Curtea Constitutionala a ordonantei de rectificare", a spus Orban la scoala de vara a Tineretului National Liberal, intrebat ce parere are de rectificarea bugetara adoptata in aceasta saptamana de Guvern.

El a adaugat ca PNL va depune la Parlament, tot saptamana viitoare, un proiect de lege potrivit caruia declansarea controlul constitutional prealabil in cazul ordonantelor de urgenta sa nu mai poata fi facuta doar de Avocatul Poporului, scrie Agerpres.

Orban: Despre motiunea de cenzura vom avea discutii mai aprofundate de saptamana viitoare

, a spus Orban la Scoala de vara a Tineretului National Liberal care se desfasoara in acest weekend la Saturn, intrebat cum ii raspunde lui Traian Basescu, care a vorbit despre faptul ca este foarte necesara o motiune de cenzura, dar PNL nu isi gaseste timp sa discute cu PMP despre acest lucru.

Orban a mentionat ca Opozitia are "un singur glonte pe teava si acest glonte nu trebuie irosit", de aceea motiunea de cenzura trebuie depusa in momentul cel mai potrivit, "care ne poate permite sa adunam voturile necesare pentru demiterea Guvernului".

Liderul onorific al PMP, Traian Basescu, a declarat vineri, la Neptun, ca "pesta porcina si mineriada organizata de stat cu institutiile statului din 10 august" trebuiau sanctionate printr-o motiune de cenzura, Opozitia "nevalorificand" cu rapiditate cele doua "elemente", la care se adauga "fisurile" din PSD, precizand totodata ca guvernantii vor incerca o "cumparare" a electoratului din mediul rural.

Orban, despre solicitarea de rechemare a lui Maior: Nu-mi dau seama care ar fi motivele

"Nu am niciun fel de opinie, nu imi dau seama care ar putea fi motivele, decat razbunarea lui Dragnea impotriva lui Maior, ca probabil Maior nu a acceptat sa ii faca servicii personale in calitate de ambasador", a spus Orban la Scoala de vara a Tineretului National Liberal, intrebat cum comenteaza solicitarea de rechemare lui Maior.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat in urma cu o saptamana ca premierului Viorica Dancila i s-a cerut, la reuniunea grupurilor parlamentare ale PSD de la Neptun, sa fie demarata procedura pentru rechemarea in tara a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior.