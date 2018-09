"Am citit si eu scrisoarea doamnei Firea. Incerc sa ma obisnuiesc cu modul acesta nou de lucru in cadrul partidului, dupa 22 de ani in partid. Vad mai nou ca trimitem scrisori. E genul posta, de trimis scrisori prin posta, dragoste si prietenie. (...) Scrisoarea pierduta as vrea sa o comentez un pic. Daca dansa vine cu tot felul de idei si nastrusnicii din acestea, cred ca greseste. Dansa nu face agenda nici a partidului, nici a nimanui. (...)

Daca are nemultumiri administrative sa faca dezbateri cu ministrii de resort, cu premierul, dar nu sa ne faca scrisori. Nu este nici ombilico del mondo, nici diva hollywoodiana ca sa ne spuna ce sa facem. Cam atat. Restul cred ca ar fi cazul sa se potoleasca. Sa faca intalniri tete-a-tete cu presedintele, cu cine vrea dansa, dar sa ne lase in pace, pentru ca noi avem treaba (...).

Eu cred ca dansa se duce acasa, sta cu domnul Pandele de vorba, mai sta cu unii acoliti ai Securitatii, fac o agenda acolo si cu niste membri marcanti din Guvern si apoi vine si spune cu buzele tuguiate ce vrea sa facem. Noi nu avem timp de Congres cand vrea fiecare. Presedintele Liviu Dragnea, bun, rau, a fost ales de vreo 500.000 de membri. Doamna Firea a mai facut in CEx un exercitiu si a luat foarte multe voturi, dansa si cavalerul teuton, prieten din copilarie. Au mai incercat si au luat doua voturi", a spus Radulescu pentru Mediafax, conform ziare.com.