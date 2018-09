"Toate aceste lucruri trebuie exprimate in interiorul organismelor de conducere ale partidului. In CEx trebuie spuse lucrurile pe nume. In rest, totul trebuie sa fie in sprijinul cetateanului, ca suntem in administratia locala, ca suntem in cea centrala, ca suntem in Parlament, oamenii ne-au votat pentru a le crea mult mai bine", a declarat Liviu Pop pentru Agerpres, potrivit cotidianul.ro.

Fostul ministru al Educatiei este de parere ca Gabriela Firea va spune la urmatoarea sedinta a CExN mai multe lucruri decat a transmis in scrisoare.

"Sunt convins ca, daca doamna primar al Capitalei, presedinte al organizatiei Ilfov s interimar la Bucuresti, Gabriela Firea, are ceva de spus, in urmatoarea sedinta a CEx-ului va spune mult mai multe decat a spus in scrisoare", a adaugat Pop.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a trimis vineri o scrisoare deschisa membrilor si simpatizantilor PSD, in care explica pe larg contextul afirmatiilor sale din ultimele zile, precizand ca nu se afla intr-un razboi cu liderul partidului, Liviu Dragnea, ca nu urmareste scindarea sau slabirea formatiunii si ca nu va candida la alegerile prezidentiale.