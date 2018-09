"Cu domnul Juncker nu am vorbit inca. Dupa cum stiti, ieri am avut o vizita in Spania, unde m-am intalnit cu omologul meu spaniol, dar si cu regele Spaniei. (...) Voi discuta cu domnul presedinte Juncker, nu in ideea de scuza pe cineva, ci de a ruga ca sa lasam rezultatele anchetei sa fie cele care ne fac sa credem intr-o directie sau cealalta", a declarat Viorica Dancila, potrivit Digi24.

Viorica Dancila a spus ca are toata deschiderea sa mearga in Parlamentul European si in Parlamentul Romaniei, la dezbateri privind situatia din Romania, daca va fi chemata.

"Categoric, am toata deschiderea sa merg si in Parlamentul European si in Parlamentul Romaniei, acolo unde voi fi chemata, dar cred ca nu este benefic, nici din partea Guvernului, nici din partea liderilor politici sa ne dam cu parerea, ci sa lasam rezultelele anchetei care sa stabileasca adevarul", a mai spus premierul.