Viorica Dancila a fost intrebata, vineri, in judetul Arges, despre o eventuala remaniere si a anuntat ca va decide dupa evaluarea ministerelor.

”O remeniere o voi decide in urma evaluarilor care le fac. Deja am inceput evaluarile pe fiecare minister in parte, raportata la programul de guvernare. S-au facut foarte multe lucruri, multe lucruri in afara programului de guvernare, dar, asa cum am spus, de cand am preluat mandatul, pentru mine este important ca fiecare punct din programul de guvernare sa fie indeplinit de fiecare minister in parte si de Guvern, per ansamblu pentru ca fiecare are o foaie de parcurs de care trebuie sa tina seama”, a raspuns Viorica Dancila, potrivit News.ro.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca in sedinta Comitetul Executiv al partidului nu s-a discutat despre o remaniere guvernamentala si ca daca premierul Viorica Dancila va considera necesara o astfel de masura, va fi analizata si va fi luata o decizie in CEx.

Intrebat daca o eventuala remaniere guvernamentala ar putea sa ii vizeze si pe si ministrii ALDE, Dragnea a spus ca a discutat acest subiect si cu Calin Popescu Tariceanu si ca daca premierul va avea o propunere de remaniere, va fi discutata.