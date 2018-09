Ea a sustinut ca este adepta consensului si ca si-ar dori o relatie foarte buna intre Guvern si presedinte

"Sunt adepta consensului si mi-as dori sa am o relatie interinstitutionala foarte buna. Ne apropiem cu pasi repezi de preluarea presedintiei Consiliului UE si aceasta presupune un consens, o colaborare. Eu si de acum incolo o sa incerc sa informez pe presedinte legat de stadiul pregatirii si toate cerintele care le va adresa Guvernului legat de presedintie si alte aspecte care tin de Romania, voi avea toata deschidere", a afirmat Viorica Dancila, intrebata care este in acest moment relatia Guvernului cu presedintele Iohannis.

"Nu as putea spune ca este un razboi intre presedinte si Guvern. Noi a trebuit sa adoptam rectificarea bugetara, era un lucru de la sine inteles pentru ca nu puteau oamenii sa astepte sa mai treaca timpul si stim foarte bine ca avem o serie de prioritati si toate acestea presupun si o dublare a proiectiei financiare. Imediat dupa sedinta de guvern, rectificarea bigetara a plecat catre Consiliul legislativ. Avem 200 de pagini care trebuie citite, verificate, avem cifre si fiecare trebuie verificata foarte bine. S-a intors de la Consiliul Legislativ ieri, in jur de 12.30, a plecat catre Ministerul Finanselor, a urmat o noua verificare si punerea in concordanta cu cerintele Consiliului Legislativ. Azi dimineata a plecat rectificarea catre Monitorul Oficial", a declarat Dancila, vineri, dupa ce a vizitat fabrica de magiun de la Topoloveni, potrivit News.ro.

Miercuri, seful statului i-a adresat premierului Viorica Dancila o invitatie la consultari pe tema rectificarii bugetare, insa Executivul a aprobat proiectul prin Ordonanta de Urgenta, fara avizul CSAT, fiind invocate decizii ale Curtii Constitutionale conform carora doar solicitarea vizului este obligatorie nu si existenta lui.

Dupa sedinta Cabinetului, ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a anuntat ca Guvernul a adoptat rectificarea bugetara si ca, avand in vedere ca premierul Viorica Dancila se va afla joi in vizita in Spania, la intalnirea de la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis vor merge el si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.