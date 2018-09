"Eu am colaborat foarte bine cu doamna Firea, am avut o deschidere totala. Cerintele pe care dumneaei le-a avut si le-a discutat cu mine - am cautat sa rezolv cat mai multe. Si de acum voi avea aceeasi abordare. Daca sunt probleme, voi discuta cu primarul Capitalei si am sa vad cum pot sa sprijin proiectele pe care le are Capitala", a spus sefa Executivului, citata de stirileprotv.ro.

Chestionata de jurnalisti daca mai este loc si pentru presedintele PSD si pentru edilul Capitalei in acelasi partid, raspunsul prim-ministrului a fost: "Permiteti-mi sa nu fac declaratii care tin de partid in public. Intotdeauna, pe parcursul celor 23 de ani de cand sunt in partid, am considerat ca lucrurile trebuie spuse in interiorul partidului si nu discutate in afara partidului. De aceea, punctul meu de vedere il voi spune in cadrul Comitetului Executiv. (...) Cred ca, daca vrem intr-adevar sa avem un rezultat in care sa tinem cont de parerea fiecaruia, aceste lucruri trebuie discutate in interiorul partidului".