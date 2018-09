"Eu pot sa spun sigur cine va pierde, va pierde tara din conflictul asta, dar poate va castiga opozitia, daca este desteapta ca sa mearga acum cu motiunea de cenzura, pentru ca are toate motivele sa o faca.

Are pesta porcina, cu un management defectuos al Guvernului, are mineriada guvernamentala din 10 august si are fisuri majore in PSD. Ce iti mai trebuie ca sa pui o motiune de cenzura?", a fosta raspunsul senatorului, chestionat cine va castiga conflictul dintre Firea si Dragnea, noteaza dcnews.ro.