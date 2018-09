"Pai nu o cunosc, dar sunt constantean. Am solidaritate de constantean pentru numire si tot ca si constantean, stiu ca are o buna reputatie in Constanta", a declarat senatoru la scoala de vara a tineretului PMP de la Neptun, potrivit stirileprotv.ro.

Adina Florea, procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, in prezent delegata la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, a fost propusa joi de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a ocupa functia de procuror-sef al DNA.

Adina Florea este procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta. Timp de mai multi ani, Adina Florea a condus Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, ulterior ocupand si functia de procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta.