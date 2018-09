Sectia pentru procurori a CSM a avut pe ordinea de zi a sedintei de vineri stabilirea calendarului pentru examinarea propunerii ministrului Justitiei de avizare a numirii Adinei Florea in functia de procuror-sef al Directiei Nationale.

Potrivit calendarului stabilit de Sectia pentru procurori a CSM, din 7 septembrie este pus in dezbatere publica proiectul de management si sunt facute verificari asupra candidaturii, iar in 27 septembrie Adina Florea va fi intervievata in CSM, informeaza news.ro.

In data de 2 octombrie, CSM ar urma sa trimita avizul catre Ministerul Justitiei. Avizul pe care il va da CSM va fi consultativ, propunerea ministrului Tudorel Toader urmand sa fie inaintata apoi presedintelui Klaus Iohannis, in vederea numirii in functia de conducere.