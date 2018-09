De la Constanta, a candidat la sefia DNA un alt procuror, pe nume Andrei Bodean. Dumnealui a avut rezultate profesionale palpabile, s-a remarcat prin activitatea depusa in special in zona anticoruptie si personal cred ca ar fi fost mai potrivit ca sef al parchetului anticoruptie. Domnul ministru Toader a preferat-o insa pe doamna Adina Florea pentru aceasta pozitie.

N-am critici profesionale la adresa dumneai, dar nu pot sa nu remarc ca in perioada in care a detinut functii de conducere in procuratura locala, mafia constanteana, Nicusor Constantinescu si Radu Mazare si-au facut de cap.

"In plus, tatal Adinei Florea este consilier judetean PSD, cu multe mandate in spate, iar lucrul acesta aduce cu sine niste suspiciuni de care nu aveam nevoie".

Mai trebuie adaugat ca proiectul depus de doamna procuror concorda pe alocuri pana la litera cu punctele de vedere ale ministrului Justitiei in ceea ce priveste fosta conducere a DNA.

"Nu trebuie insa exclusa varianta in care doamna Florea i-a transmis lui Tudorel Toader ceea ce stia ca acesta vrea sa auda. Cu alte cuvinte, ca s-a facut frate cu domnul de la Justitie cat i-a trebuit sa treaca puntea". a scris deputatul USR intr-o postare pe Facebook.