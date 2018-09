"L-am auzit aseara pe colegul nostru de opozitie, Cristian Ghinea de la USR, spunand despre Firea ca poate ”sa participe eventual la o formula de alternativa” de guvernare fara Dragnea. Propunerea colegului de la USR este cel putin stranie pentru ca motiunea de cenzura pe care o va initia PNL are ca punct de pornire reprimarea violentelor din 10 august. Or, nu putem uita cine este Firea si ce implicare a avut in dispersarea brutala a manifestantilor din Piata Victoriei ca sa nu mai vorbim de cat rau face Bucurestiului ca primar general. Asa incat, in niciun caz nu putem crede ca a lovit-o brusc constiinta, Firea pentru Bucuresti este la fel de nociva ca Dragnea pentru tara. Locul lui Firea e langa Dragnea, nu langa noi", a spus Ionel Danca intr-o postare pe Facebook.