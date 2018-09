"Productivitatea este cel mai mare dusman al socialistilor si populistilor.

Productivitatea inseamna sa faci mai mult cu aceleasi resurse, sau chiar cu resurse mai putine. Asta inseamna ca pe termen scurt exista un sector din societate care nu beneficiaza imediat. Poate chiar sa piarda.

De aceea socialistii si populistii urasc economia de piata, competitia, comertul liber, tehnologia moderna etc.

Sa va dau un exemplu mai aproape de noi. Informatizarea si debirocratizarea sistemului public.

Socialistii si populistii nu vor sa faca aceste lucru pentru ca stiu ca nu vor mai avea nevoie de acelasi numar de oameni in sectorul public. Da. Totul este premeditat. Chiar daca toata societatea ar beneficia de pe urma acestei masuri. Iar aceste beneficii nu sunt minore. Timp mai mult, bani mai multi, sunt doar doua exemple. In plus, forta de munca angajata in sectorul bugetar ar putea fi angajata in alte sectoare din economie-in loc sa importam forta de munca din alte tari.

Informatizarea sectorului bugetar are un efect perturbator/disruptiv. Ca orice tehnologie. Acelasi efect l-a avut si revolutia industriala pentru sectorul agricol. Dar astazi stim ca beneficiile pentru toata lumea au fost mult mai mari decat costurile pe termen scurt pentru o anumita parte din societate.



Socialistii/populistii se erijeaza in “aparatorii” celor care sunt afectati direct de competitie, comert liber, privatizari, informatizare dar nu spun niciodata ca astfel fura beneficiile de la restul societatii de pe urma cresterii productivitatii. Nu spun cat ne costa anual, pe noi restul societatii, “protejarea” celor cateva sectoare din economie care ar putea sa fie afectate pe termen scurt de informatizarea sectorului public, de un comert international liber etc.



De ce am scris asta? Pentru ca este nevoie sa avem curaj.

Ma uit in jur si vad ca multora le este frica sa fie criticati pentru mesaje care sustin piata libera, competitia, antreprenorii, reforma in administratia publica. O greseala, din punctul meu de vedere.

Este nevoie sa spunem public care sunt beneficiile pentru toata lumea, dar si pentru generatiile viitoare, din informatizarea sectorului bugetar, mentinerea comertului liber, cresterea competitiei in economie, etc. Productivitatea este benefica pentru toata lumea, nu doar un sector din economie.

Trebuie sa avem curaj daca vrem o Romanie moderna, liberala.

#DeschideOchiiRomania #romaniitrebuiesastie #curajhaicasepoate

P.S. Da stiu, tema zilei este “scandalul” de la PSD. Dar nu v-ati saturat de petardele pe care le arunca sa ne distraga atentia de la dezastrul din economie si atacul la justitie? Sunt nocivi si trebuie sa plece. Am tot zis asta. Dar daca noi nu avem curaj sa spunem clar ce trebuie sa facem pentru o Romanie moderna, vor continua sa castige.

P.P.S. Maine, la scoala de vara a TNL vorbesc despre ce este nevoie intr-o societate pentru a avea mai multi antreprenori. Si nu, nu o sa zic ca este nevoie de mai multi bani de la buget", a scris Florin Citu pe Facebook.