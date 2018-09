Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a transmis miercuri o invitatie la consultari prim-ministrului Viorica Dancila in vederea clarificarii unor aspecte ce tin de rectificarea bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018.

"Presedintele Klaus Iohannis si-a manifestat, astfel, intreaga disponibilitate la dialog cu prim-ministrul Viorica Dancila, in vederea identificarii unei solutii care sa permita Guvernului sa adopte proiectul rectificarii bugetare respectand exigentele constitutionale. Cu toate acestea, premierul a ignorat invitatia la dialog a presedintelui Romaniei si a supus spre aprobare in sedinta de Guvern proiectul rectificarii bugetare fara avizul CSAT. Presedintele Romaniei isi exprima ingrijorarea in legatura cu situatia creata, care evidentiaza un precedent periculos, prin depasirea unor linii de predictibilitate in raporturile institutionale, asa cum sunt ele stabilite in arhitectura statului", se arata intr-un comunicat transmis Agerpres.

Potrivit sursei citate, un dialog care sa conduca la o solutie reala ar fi putut avea loc in conditiile in care Guvernul ar fi asteptat sa aiba loc consultarile de la Palatul Cotroceni, inainte sa adopte rectificarea bugetara.

"In acest context, in cadrul unei discutii institutionale, si nu a unei consultari, ale carei premise au devenit caduce, joi, 6 septembrie, la Palatul Cotroceni a avut loc o intalnire intre consilierii prezidentiali Cosmin Marinescu, Departamentul Politici Economice si Sociale, Mihaela Ciochina, Departamentul Legislativ, si Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, respectiv Tudorel Toader, ministrul Justitiei", se precizeaza in comunicat.