"La inceputul acestei sesiuni parlamentare am dezbatut si am aprobat si vom initia, probabil saptamana viitoare, o modificare a legii CCR, prin care urmarim doua obiective. Primul, sa acordam posibilitatea controlului de constitutionalitate inainte de intrarea in vigoare nu numai a legilor, ci si a Ordonantelor de urgenta ale Guvernului. La ora actuala, singura entitate care poate declansa controlul de constitutionalitate in cazul unor ordonante de urgenta este Avocatul Poporului. Cat timp instituia va fi condusa de Victor Ciorbea, care este avocatul oricarui lider PSD sau oricarui premier PSD, in niciun caz avocat al poporului, nu se va putea declansa controlul de constitutionalitate. Si atunci am identificat cateva brese in textul constitutional, pentru a putea permite exercitarea controlului constitutional", a declarat Ludovic Orban, la emisiunea ”Jocuri de Putere” de la Realitatea TV.

Deciziile Curtii Constitutionale trebuie limitate pentru ca aceasta sa nu poata da"ordine" presedintelui si Parlamentului.

”Curtea nu poate sa dea ordine Parlamentului, nu poate sa dea ordine presedintelui, pentru ca nu are in spate legitimitatea care este conferita in orice stat democratic de votul popular. Nu poti... Trebuie sa limitezi deciziile Curtii Constitutionale. De altfel, nu am mai intalnit un asemenea caz prin care sa i se dea ordin presedintelui ce sa faca”, a adaugat Orban, potrivit Realitatea.net.