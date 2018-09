"Din punctul meu de vedere, doamna primar este disidenta in momentul de fata. Dupa schimbul de replici din ultimele zile, nu mai exista cale de intoarcere. Orice cedare din partea ei este egala cu moartea politica si, desigur, disparitia in totalitate din esicherul unor posibile candidaturi, indiferent ca vorbim de Primaria Capitalei sau de alte functii", a declarat primarul Iasiului, Mihai Chirica.

Acesta a sustinut ca, in ceea ce priveste criticile aduse liderului PSD, Liviu Dragnea, Gabriela Firea a procedat corect.



"Cum am spus si acum doi ani de zile, Dragnea nu va demisiona niciodata pentru ca este ca si cum si-ar pune streangul de gat, ar scrie un bilet de adio si s-ar arunca de pe scaun. Reiterez, nu va face lucrul acesta pentru ca domnul Dragnea, fara camarila PSD, e ca o roata fara spita ce nu se poate invarti in jurul niciunui ax. Si nu va face acest lucru sub nicio forma. Dimpotriva. Se va intari lupta in interiorul PSD fata de domnul Dragnea, in incercarea de a-l indeparta. Demisia domnului Dragnea nu face decat sa ii dea o alura de competenta politica, ceea ce nu e cazul dumnealui. Si nu se va intampla pentru ca nu va face decat sa confirme toate lucrurile rele despre care vorbeste toata lumea in momentul de fata, legat de actul de guvernare si gestiunea PSD in Romania de astazi", a declarat Mihai Chirica.