"Despre Gabriela Firea, in privinta mitingului, vreau sa spun urmatorul lucru: in prima faza a refuzat sa autorizeze mitingul din 10 august. Aceeasi Gabriela Firea care a vrut sa impiedice manifestatiile din iarna ale protestatarilor anti-PSD, inventand un targ de Craciun in Piata Victoriei, o zona care este inconjurata de trafic rutier. (...) Doamna Firea nu a spus un cuvant dupa reprimarea brutala a protestelor timp de trei saptamani si ceva. Doamna Cliseru (prefectul Capitalei - n.r.), care este omul de casa al familiei Pandele-Firea (...), indiferent la ce ora a semnat ordinul de reprimare, dar a semnat ordinul de dispersare brutala a multimii. Si se pare ca ei au actionat fara ordin. Interventia este penala, cu siguranta, din multe puncte de vedere, unul - ca nu au avut la baza ordinul, doi - ca au intreprins actiuni care nu sunt legale", a declarat Ludovic Orban, la Realitatea TV, potrivit Romaniatv.net.

Orban a mai adaugat ca Firea este la fel de responsabila ca si Liviu Dragnea.

"Firea mi se pare la fel de responsabila ca si Dragnea. Firea la Primaria Capitalei actioneaza exact dupa modelul lui Dragnea, nu suporta opozitia, nu suporta critica, nu vrea sa coopereze cu cetatenii. A infiintat societati care stau degeaba, sunt platiti oameni, s-au cumparat sedii care stau degeaba. (...) Firea se comporta la Primaria Capitalei cum s-a comportat Dragnea la Teleorman si cum incearca acum sa conduca acest guvern de doi bani", a mai spus Orban.

De asemenea, a facut referire si la Ministerul de Interne, spunand ca are sute de angajati detasati in alte institutii.

"Ministerul de Interne are la ora actuala cateva sute de angajati care sunt detasati in alte institutii. Ei sunt platiti din bugetul Ministerului de Interne, dar ei de fapt se duc in detasare, la Camera Deputatilor, la Senat, la ministere. Este o practica foarte ciudata, pe care eu nu pot sa o inteleg decat intr-un singur sens. Adica ministrul Finantelor sau ANAF-ul de ce trebuie sa ia prin detasare un om care sa ocupe o functie publica, daca poate sa faca un concurs pentru a ocupa functia? Ea poate ascunde in sine un plan. Dragnea intotdeauna a fost obsedat de Ministerul de Interne si in general PSD a fost obsedat de Ministerul de Interne", a mai spus Ludovic Orban.