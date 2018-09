"M-as fi asteptat ca dupa luarea mea de pozitie de la Comitetul Executiv domnul Dragnea sa ma caute, sa ma invite la o discutie, sa avem niste lamuriri si cu privire la momentul 10 august, am avut o discutie foarte mica inainte de Comitetul Executiv, in care nu mi-a dat sansa sau speranta ca doreste sa schimbe lucrurile, pur si simplu a fost un dialog cumva al surzilor. Ma asteptam sa discutam si despre 10 august, si despre cererea mea de retragere a sprijinului politic pentru doamna Dan si despre proiectele blocate ale Capitalei. (...) Nu s-a intamplat acest lucru nici pana in ziua de azi, in schimb - fapt care usureaza practic toata sarcina mea si toata starea in care ma aflu - continua sa faca ceea ce public detesta, dar doar public detesta. Am informatii certe ca ma spioneaza, imi urmareste activitatea, imi urmareste chiar cladirea primariei. Sunt oameni care au fost la mine in aceste zile si care ulterior au fost sunati direct de dumnealui sau de colegi foarte apropiati de dumnealui, sa fie sigur, sa fie intrebati de ce au fost la mine, daca punem ceva la cale. Noi nu puneam nimic la cale. Aveam discutii absolut normale despre administratie publica locala, nu conspiram politic, unii sunt colegi de partid, altii sunt oameni care au legatura cu partidul si cu domnia sa, dar nu sunt membri. (...) Nu pot sa inteleg cum de a recurs la aceasta metoda, de a pune oameni, ma intreb de unde, o fi tot de la doamna Dan, sa urmareasca, sa supravegheze cladirea primariei, casa mea - nu stiu daca sunt structuri de stat sau structuri private - eu profit de aceasta interventie sa transmit respectul meu si consideratia mea pentru toti lucratorii cu sau fara functie din Ministerul de Interne (...) si sa le transmit ca asa cum au fost intotdeauna profesionisti, nici de aceasta data sa nu intre in jocuri politice si mai ales in revanse si sunt convinsa ca asa vor face", a declarat Gabriela Firea la Antena 3.

Aceasta a subliniat ca a fost toata viata un civil si nu trebuie sa fie urmarita. "Nu trebuie sa fiu nici urmarita, nici spionata, pentru ca nu am motivatie, pentru ca am fost toata viata un civil si nu am apucaturi din acestea denumite de presa securistoide", a spus Firea.

Ea a sustinut ca dupa momentul interventiei sale la reuniunea CEx al PSD de la Neptun este monitorizata cu cine se intalneste, cu cine vorbeste, cine o viziteaza, unde se deplaseaza. "Am vazut ca si la Primaria Capitalei avem filaj, si unde ma duc si spre casa", a spus Firea.

Intrebata daca sunt social-democrati care o sustin, Gabriela Firea a afirmat ca este convinsa ca sunt oameni care au opinii similare, chiar daca acestia nu se vor exprima, scrie Agerpres.

"Nu stiu cate persoane, nu stiu cati oameni, sunt convinsa ca sunt, chiar daca nu se vor exprima si voi ramane o voce solitara, sunt oameni care au personalitate, au coloana vertebrala, sunt si patrioti, iubesc PSD, au trecut prin multe etape si faze politice si sunt convinsa ca desi gandesc ca mine, poate nu au dorit sa se exprime. Ramane ca urmatoarea perioada sa fie cea care sa ne raspunda acestei intrebari, eu oricum nu am mai putut sa traiesc in aceasta relatie ipocrita, in care doar eu dadeam adevarul si onestitatea iar invers se raspundea, din nefericire, cu ceea ce vedem in aceste zile, inclusiv ultimele ore, in care sunt monitorizata cu cine ma intalnesc, cu cine vorbesc, cine ma viziteaza", a declarat Firea.