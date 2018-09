"Este inadmisibila decizia Guvernului de a adopta o rectificare bugetara cu incalcarea legii si a deciziilor anterioare ale CSAT si un abuz de putere fara precedent. Bugetul de stat este folosit de PSD ca o arma politica impotriva institutiilor care nu i se subordoneaza lui Liviu Dragnea. Jocul iresponsabil pe care actualul Guvern il face pe marginea sigurantei nationale pune in pericol atat angajamentele si imaginea Romaniei in plan extern, cat si increderea de care beneficiem ca tara sigura in aceasta regiune. In mod sistematic, PSD sfideaza ordinea institutionala a Romaniei si nu inceteaza de aproape 2 ani de zile sa incerce subminarea Institutiei prezidentiale cu orice prilej. In acest caz, adopta o retorica de un cinism desantat, folosindu-se de necesitatea platii salariilor si pensiilor drept pretext pentru acest demers politic", precizeaza liberalii.

Acestia amintesc ca, inca de la inceputul anului, au atras atentia ca bugetul de stat pe anul 2018 "este unul prost facut, iar alocarile bugetare nu acopera toate cele 12 luni ale anului".

"Reprezentantii PSD sustineau exact contrariul! La acel moment, ministrul Finantelor afirma ca toate aceste sume sunt bugetate integral si sigure. Astazi putem constata impostura desavarsita a ministrului Eugen Teodorovici. Partidul National Liberal va inainta Avocatului Poporului o sesizare pentru a contesta la Curtea Constitutionala ordonanta privind rectificarea bugetara, emisa fara avizul CSAT solicitat de legea in vigoare", se arata in comunicatul PNL.