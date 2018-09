"PSD-istii striga peste tot ca nu pot sa plateasca salarii, pensii, sa mearga la targuri internationale etc, pentru ca nu sunt lasati de Presedinte sa faca rectificarea. La vaicarit si dat vina pe straini si opozitie nu-i intrece nimeni.

Lucrurile sunt simple iar vaicaritul din aceste zile, desi le sta bine sa-i vezi cum se plang prin conferinte de presa acesti oameni de 'stat', arata doar ca sunt incompetenti si ticalosi.

In decembrie 2017 Parlamentul a adoptat un buget cu un deficit de 3% din PIB. Asta inseamna ca se stiau cheltuielile pentru 12 luni (mai ales salarii si pensii, ca doar erau incluse in prostia aia de porgram). In acelasi timp estimarea veniturilor arata ca banii nu vor ajunge pentru plata tuturor cheltuielilor si atunci era nevoie sa se imprumute 26 miliarde lei pentru a acoperi diferenta. Din start anula inceput cu un cadou pentru generatiile viitoare: sa plateasca 26 miliarde lei plus dobanda. Cu placere, inteleg ca a zis Dragnea.

Sa va dau un exemplu de incompetenta/ticalosie. In acel moment bugetul nu inclusese suma de 777,3 milioane lei care reprezinta contributia Romaniei la bugetul U.E Putem sa o interpretam si ca pe o sperana a lui Dragnea ca pana in toamana Romania iesea din UE (dum spiro spero Liviule, nu?) Daca suma ar fi fost inclusa atunci PSD trebuia sa taie de undeva sau sa adopte un buget cu un deficit bugetar mai mare de 3% din PIB. Expliatia “specialistilor” PSD: o includem la rectificare (daca nu iesim din UE pana atunci si apoi o trecem la economii).

Pe scurt, bugetul pentru 2018 a fost de fapt construit pentru primele 6 luni si dupa mai vedem. Chiar si asa este un buget neconstitutional pentru ca nu respecta pactul fiscal semnat de Romania cu UE. Dar nu se impiedica PSD de chestii marunte.

Dupa 6 luni de zile, cea mai proasta executie bugetara in ultimii 7 ani si o economie in picaj, PSD vine cu rectificarea bugetara. Dupa ce le invart ei intre bugete, mai multi bani la MAI (o treime din suma pentru primele jandarmilor), mai putini la investitii ( vreo 2 miliarde lei), mai putini la siguranta nationala si dupa ce au inclus si contributia pentru UE (desi Liviu i-a rugat sa mai astepte putin ca lucreaza la iesire), deficitul bugetar creste de la 26 miliarde la 28 miliarde. Rezultat evident pentru o economie in picaj liber.

Acum stiti povestea. Ii vedeti cum se plang neputinciosi in fata realitatii economice, desi ei sunt singurii responsabili. Acesti oameni vorbesc de bugete multianuale, de investitii care se intind pe cativa ani, de o strategie pentru Romania 2040 (ha ha ha), dar ei nu pot mai mult decat sa adopte un buget pe 12 luni dar planificat pentru 6 luni.

Cu cat pleaca mai repede toti, cu atat avem sanse mai mari sa redresam economia", a scris Florin Citu pe Facebook.