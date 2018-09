"Am decis depunerea unei plangeri penale impotriva presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, acuzatia fiind de abuz in serviciu, pentru ca trebuie sa oprim abuzul care se intampla in Camera Deputatilor! 114 deputati de la Opozitie au solicitat convocarea unei sesiuni extraordinare pentru discutarea unor subiecte urgente pentru Romania. Este vorba despre evenimentele care au avut loc in 10 august si situatia creata de pesta porcina. Liviu Dragnea a refuzat convocarea acestei sesiuni extraordinare, desi toata procedura legala fusese indeplinita conform legii si regulamentului Camerei".