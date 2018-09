"In ultimele zile, domnul Dragnea a vandut pozitia de presedinte PSD Bucuresti mai multora. Ma mai astept sa o scoata la licitatie si pe cea de primar general. Numai ca aici e un pic mai greu", a spus Firea, citata de antena3.ro.

De asemenea, a tinut sa precizeze ca a avut "nenumarate apeluri si rugaminti" de sprijin pentru activitatea si proiectele tuturor primarilor din tara.

"Daca ar fi sa discutam real, primul nostru conflict major a fost anul trecut, la final, cand domnia sa era de acord - si am avut dovezi in acest sens - ca Primariei Capitalei sa i se taie 40% din buget. Atunci cand era creionat bugetul de catre Ministerul de Finante la sfarsitul anului. Am avut noroc cu faptul ca au fost colegi din Ministerul de Finante si din Guvern care au spus ca va fi o catastrofa pentru Capitala taierea unei sume atat de mari. Asa cum va aduceti aminte, m-am luptat si eu la acel moment si am spus ca nu voi accepta sub nicio forma sa taiem bugetul Capitalei cu aproape jumatate - si am si spus ca voi pleca din toate functiile politice, pentru ca eu nu pot sa asist la falimentul Capitalei pe timpul unui mandat de primar PSD. Acela a fost primul nostru, sa spunem, conflict deschis, pentru ca desi, ulterior, cand a vazut ca nu cedez si nu imi consolidez pozitia mea politica pe seama falimentului Capitalei - si au venit atunci alaturi de mine si toti primarii de sectoare - dupa o ora-doua, la intalnirea pe care o aveam cu premierul de la acel moment, Mihai Tudose, a venit si domnia sa, la intalnire, cumva sa se prezinte ca a salvat situatia, dar noi stim foarte bine, nu suntem copii de gradinita si nu ne minte nimeni, stim foarte bine la orele tarzii din noapte, cand se incheia bugetul, cine a spus sa se taie din bugetul Capitalei, cine a fost de acord politic - deci autorul moral politic, si anume domnul Dragnea - si nu putem sa fim mintiti la nesfarsit.

In acel moment de fapt mi-am pierdut increderea si mi-am dat seama ca una este ceea ce vorbim personal, zambetele, asigurarile si incurajarile, si alta este in planul realitatii, si anume ca nu sprijina proiectele Capitalei, ba chiar vrea sa le caroteze prin, spre exemplu, acceptarea taierii a 40% din buget. Va dati seama ce drama ar fi fost pentru toti bucurestenii. Am evitat-o, pentru ca pur si simplu am spus ca renunt la orice, renunt la absolut orice functie din partid, plec, raman simplu membru - de asta nu ma dezic si anunt si pe aceasta cale: raman simplu membru de partid si este cel mai onorant si nu imi este rusine sa fie colega cu ceilalti membri PSD din tara - dar nu pot sa fiu partasa la ceea ce se intampla", a mai spus ea.