"Nu o sustine nimeni in partid (pe Gabriela Firea - n.r.). Probabil ca o sustin cativa securisti acoperiti care sunt pe la noi prin partid si de care eu spun de vreo 4-5 ani de zile, dar asta e viata, daca cineva nu vrea sa asculte ca trebuiau sa plece demult din partidul nostru, uite ca asa se intampla. Nu cred ca o sustine nimeni. Si ieri (marti - n.r.) in grupul parlamentar a fost o rumoare destul de mare vizavi de multi parlamentari care chiar i-au cerut domnului presedinte (n.r. Liviu Dragnea) sa o cheme la grupul parlamentar, pentru ca lumea e nemultumita de ceea ce face ea. Noi o intelegem ca nu a facut nimic pentru Bucuresti, insa nu e de vina partidul. Noi cand punem in functii o persoana, trebuie sa isi asume responsabilitatea ca ea se pricepe si trebuie sa faca ce a spus. Chestia ca nu a ajutat-o Guvernul, asta e culmea. Hai sa vedem toti primarii din tara sa spuna ca nu i-a ajutat Guvernul. Asta e o chestiune penibila pe care dansa o foloseste acum ca sa se scoata fata de cetatenii romani", a afirmat Radulescu, la Parlament.

Radulescu a precizat ca va discuta cu conducerea partidului posibilitatea de a-i retrage sprijinul politic Gabrielei Firea.

"Daca continua cu astfel de atacuri, eu deja m-am gandit, o sa discut si cu conducerea, si cu presedintele partidului, dar, probabil, vreau sa cer ca acelasi tratament care s-a facut in general pentru membrii de partid care au gresit mult mai putin ca doamna Firea public, sa vedem daca conducerea partidului este de acord sa ii ridicam sprijinul politic. Nu este permis ca un membru de partid sa iasa public de cateva zile, sa nu se potoleasca si sa isi vada de treaba ei la primarie, pentru asta a fost pusa acolo si continua sa atace partidul si pe presedintele partidului si sigur ca pe noi ne deranjeaza pentru ca e un prejudiciu de imagine", a adaugat Radulescu.

El a precizat ca nu intentioneaza sa propuna excluderea Gabrielei Firea din partid. "Sprijinul politic inseamna cum mi s-a ridicat mie sprijinul politic. Vi se pare ca nu sunt in PSD? Sunt in continuare in PSD. Eu cred ca orice membru de partid trebuie sa aiba acelasi tratament. Daca Comitetul Executiv considera ca cineva a exagerat in declaratii - eu vreau ca fiecare membru sa fie tratat la fel - partidul nu te mai sustine pentru acea functie politica", a mai spus Radulescu.

Deputatul PSD a mentionat ca nu s-a luat decizia de a propune retragerea sprijinului politic pentru primarul Capitalei. "Totul va fi in functie de ce va face Gabriela Firea in continuare", a adaugat Radulescu.