"Guvernul Romaniei nu va accepta ca drepturile romanilor la pensii, salarii, sanatate sa fie periclitate de lupta politica. Am incercat in ultima perioada sa-l facem pe domnul presedinte Iohannis sa inteleaga faptul ca rectificarea bugetara trebuie aprobata, pentru a nu afecta bunul mers al economiei. Mi-as fi dorit ca acest proiect deosebit de important pentru romani sa fie obiectul, rezultatul unui consens intre doua institutii importante ale statului - Presedintie si Guvern. Orice situatie complexa, insa, are cel putin o solutie, iar solutia aleasa de Guvern este sa mearga mai departe cu adoptarea rectificarii bugetare. Ne-am indeplinit obligatia de a cere CSAT un punct de vedere, ne indeplinim responsabilitatea de a asigura continuitatea in finantare", a declarat Dancila, la inceputul sedintei de Guvern, potrivit Agerpres.

Potrivit sefei Executivului, oamenii au nevoie de investitii, de medicamente, de pensii si salarii livrate la timp, fermierii afectati de virusul pestei porcine au nevoie de sprijin financiar, iar agricultorii au nevoie de banii din subventii la timp, pentru a putea incepe lucrarile.

Totodata, ea a precizat ca a primit "cu uimire" declaratia de marti a presedintelui Klaus Iohannis.

"Pana la un punct pot intelege nemultumirea presedintelui legata de diminuarea unor fonduri pe care nu le-a cheltuit si il asigur inca o data ca nicio institutie a statului nu va ramane fara bani pentru functionare. De aceea, am primit cu uimirea declaratia de ieri a presedintelui si consider ca pentru a nu exista niciun dubiu in legatura cu motivele pentru care a fost suspendata sedinta CSAT este nevoie ca stenogramele acestei sedinte sa fie desecretizate", a mai afirmat Dancila.