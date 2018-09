”Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a transmis miercuri, 5 septembrie a.c., o scrisoare Prim-ministrului Romaniei, Vasilica -Viorica Dancila, prin care o invita pentru consultari, la Palatul Cotroceni, in data de 6 septembrie a.c., ora 11:30, in temeiul dispozitiilor art. 80 si ale art. 86 din Constitutie, avand in vedere opiniile exprimate de Guvern in legatura cu necesitatea rectificarii bugetului de stat pe anul 2018.

Consultarile vizeaza clarificarea unor aspecte care tin de rectificarea bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018, care constituie probleme urgente si de importanta deosebita”, se arata intr-un comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale, potrivit Mediafax.