"Din punctul meu de vedere, da. Am spus-o si la CEx, respect votul colegilor mei. Nu sunt suparata pe ei, asa au gandit, nu sunt in disidenta cu ai mei colegi. Din contra, toti speram sa depasim acest moment, din care tara si echipa sa castige. E important ce ramane.

Din punctul meu de vedere, din momentul in care incerca sa explice cum ministrul de Interne nu are implicare intr-o eventuala evacuare, ci prefectul, a premeditat tot ce a urmat, inclusiv acele momente care sunt anchetate de Parchetul Militar. Era normal sa se retraga, dar avand in vedere ca are sustinerea lui Liviu Dragnea, e normal sa nu te retragi. Mai ales ca trebuia sa fie prim ministru. Insa echipa conteaza", a declarat primarul Gabriela Firea, in cadrul unei conferinte de presa, potrivit Hotnews.ro.