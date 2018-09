"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, solicita verificarea de catre institutiile abilitate a modului in care autoritatile responsabile, reunite in Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU), au pus in aplicare masurile de control si preventie a raspandirii virusului pestei porcine africane (PPA), asa cum sunt acestea prevazute in Programul national de supraveghere, prevenire si control al pestei porcine africane, adoptat prin Hotararea Guvernului nr. 830/2016", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.

Presedintele Romaniei atrage atentia Guvernului si Prim-ministrului cu privire la responsabilitatea pe care trebuie sa si-o asume in legatura cu ineficienta masurilor de stopare a raspandirii virusului PPA. Luarea de masuri tardive, necoordonate si insuficiente in raport cu nevoile si situatia din teren, a reprezentat factori esentiali care au favorizat raspandirea virusului pestei porcine, cu riscul de a afecta intreg sectorul zootehnic romanesc.

"Guvernul are responsabilitatea directa si nemijlocita in privinta crizei generate de raspandirea virusului PPA pe teritoriul national, Romania inregistrand cea mai rapida crestere a numarului de focare dintre toate tarile europene afectate in prezent. Aceasta evolutie exploziva a PPA arata, de fapt, ca autoritatile responsabile, atat cele centrale, cat si cele locale, sunt depasite de situatie".

In loc sa asistam macar la stabilizarea situatiei, in prezent ne confruntam cu raspandirea accelerata a PPA dintr-un judet in altul, cele mai recente focare fiind confirmate in aceste zile in judetul Buzau.

Inca de la inceputul anului 2017, Executivul ar fi trebuit sa adopte masurile destinate prevenirii pestei porcine africane. Inca din februarie 2017 au fost primite avertizari clare legate de riscurile raspandirii PPA in Romania, ca urmare a auditului efectuat de catre Directia Generala de Sanatate si Siguranta Alimentara a Comisiei Europene, fiind semnalate serioase deficiente la nivelul deciziilor si actiunilor autoritatilor.

Evaluarile specialistilor indica faptul ca ANSVSA a tratat cu superficialitate propunerile consemnate in analiza de risc a Comisiei Europene, fara sa fi procedat la aplicarea prompta a masurilor etapizate, prevazute in Programul national de supraveghere, prevenire si control al pestei porcine africane.

Reprezinta cel putin o dovada de incompetenta faptul ca ANSVSA, institutie aflata in subordinea directa a Prim-ministrului, nu a demonstrat eficienta in privinta masurilor prin care sa fie asigurata frontiera de biosecuritate necesara blocarii raspandirii virusului in teritoriul national. Aceste masuri erau imperative odata ce au fost confirmate primele focare de PPA, in localitati din Delta Dunarii, in prima parte a anului 2018.

Ulterior aparitiei virusului PPA in judetul Tulcea, evaluarile expertilor arata ca raspandirea virusului a avut la baza neimplicarea corespunzatoare a autoritatilor, pe seama unui lant de erori, indecizii si aplicare necorespunzatoare a regulamentelor specifice.

O alta deficienta majora consta in absenta unei campanii serioase de informare si constientizare a populatiei si a crescatorilor de porcine. Aceasta campanie trebuia declansata inca din anul 2017, odata cu constatarea virusului PPA in judetul Satu-Mare, astfel incat sa fie constientizate riscurile si gravitatea raspandirii PPA.

In lipsa acestei campanii timpurii de informare, mai ales a populatiei din mediul rural, evenimentele din ultimele saptamani au produs panica si au creat o stare de neincredere a oamenilor in deciziile autoritatilor, situatie care a contribuit la favorizarea raspandirii acestui virus.

Pagubele imense lasate in urma de raspandirea pestei porcine africane puteau fi evitate daca Guvernul nu ar fi aratat incompetenta si lipsa de responsabilitate in privinta consecintelor dramatice ale raspandirii PPA.