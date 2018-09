"O echipa guvernamentala este analizata de premier. Analiza trebuie facuta de factorul politic. Nu am dorit niciodata sa ma substitui PSD. O alta acuzatie care mi s-a adus este ca as fi fost confiscata de statul paralel. Amintesc ca la Revolutie eram in liceu, ca nu am fost nici macar membru de partid, ca nu am fost racolata. S-a mai spus ca m-am dat de partea adversarilor formatiunii politice din care fac parte. Toti stiu cat imi este de greu la Primaria Capitalei, pentru ca am fost printre primii lideri PSD care m-am confruntat cu opozitia. Cate plangeri penale mi s-au facut, cate petitii, cate mitinguri, cate atacuri. Pot veni in fata dumneavoastra consiloerii generali PSD sa va spuna prin ce am trecut noi in ultimii doi ani. Aceasta acuzatie este in mod evident neintemeiata si arata disperarea", a declarat Gabriela Firea, potrivit News.ro.

Primarul General al Capitalei a vorbit si despre o "acuzatie diabolica" ce i-ar fi fost adusa si a spus, in acest context, ca nu este impotriva niciunei legi, dar ca totul trebuie sa fie in deplina legalitate, pentru ca PSD sa nu treaca rusinos prin istorie.

"O acuzatie pe care as vrea sa o numesc diabolica s a transmis in ultimele zile si ore catre romani, catre colegii mei, catre mediul de afaceri, si anume ca primarul general nu are de fapt nicio problem[ reala, ca toate merg bine, ca totul este roz in Bucuresti, dar este un fel de purtator de cuvant al celor care se opun gratierii si aministiei. Este de domeniul SF. Nu am discutat despre acest subiect. Liviu Dragnea a vorbit doar cu cativa apropiati. Ca idee, nu sunt impotriva niciunei legi, dar ceea ce atat eu, cat si colegii cu care am discutat, totul trebuie sa fie in deplina legalitate, ca sa nu compromitem Romania si ca PSD sa nu treaca rusinos prin istorie. Nu ma voi opune niciunul proiect daca el este legal, corect conturat juridic, dar nu suntem de acord cu fanteziile, improvizatiile juridice care inteleg ca se pun la cale. Deja s-a declansat o campanie de defaimare a mea, cum ca eu sunt cea care ma opun libertatii unor oameni politic care doresc gratierea si amnistia Vom deconta toti, nu doar un om, si fac apel la toti colegii mei sa inteleaga ca orice situatie neclara ne poate duce pe toti in haos. Ii rog pe cei care asteapta masuri de la Parlament sa ceara deplina legalitate", a mai spus Firea.