"Prin omisiune sau printr-o strategie de comunicare foarte abil intocmita s-a lasat sa se inteleaga faptul ca si momentul interventiei, felul interventiei - cu tunuri de apa care s-au stricat, cu gaze lacrimogene, care au fost date si in piata si pe bulevardele adiacente - acestea au fost puse tot pe seama ordinului prefectului, lucru care nu este adevarat, pentru ca acelea sunt cuprinse doar in jurnalul de lupta, aspecte la care au avut acces doar militarii si doar cei care, in primul rand, au certificat ORNISS. Prefectul oricum este nou in pozitie, la momentul mitingului avea trei saptamani de la numirea de catre Guvernul Romaniei, nu erau inca gata verificarile, avizele pentru a obtine certificat ORNISS, deci cu atat mai mult nu ar fi putut avea acces la acele informatii secret de serviciu. Dar vina s-a incercat sa se dea pe prefect, fosta mea colega de la primarie, pentru ca eu sa decontez politic, pentru ca daca doamna Dan ar fi fost vinovata de modul cum a condus si a comunicat pe aceasta operatiune, decontul politic ar fi fost al domnului Dragnea", a declarat Firea, pentru TVR, informeaza Agerpres.

Ea a adaugat ca i-a transmis liderului PSD Liviu Dragnea faptul ca nu este normal ca ministrul de Interne si purtatorul de cuvant al Jandarmeriei sa dea vina pe prefect pentru semnarea ordinului de interventie.

"Domnului Dragnea i-am transmis ca nu este normal ca doamna ministru de Interne si purtatorul de cuvant al Jandarmeriei - daca totul a fost legal si regulamentar ca actiune in Piata Victoriei - de ce au simtit toti nevoia, in premiera nationala, sa dea vina pe prefect, sa aminteasca faptul ca prefectul este cel care a semnat ordinul de interventie a jandarmilor, in mod injust? Deoarece prefectul este un civil, nu doar in Bucuresti, ci in intreaga tara. Toti prefectii din judete sunt civili, nu sunt militari, nu au acces la informatii secrete, cu caracter militar, nu pot sa intocmeasca ordine de lupta si prin urmare nu poate nici ministrul, nici purtatorul de cuvant al Jandarmeriei sa arate opiniei publice situatia in care prefectul se face vinovat de anumite abuzuri semnalate de presa si de opinia publica", a spus Firea.

Gabriela Firea a mai mentionat ca ministrul Carmen Dan s-a aflat in dialog permanent cu sefii jandarmilor care erau la obiectivul din Piata Victoriei.

"(Carmen Dan, n.r.) nu avea cum sa nu coordoneze tot ceea ce s-a intamplat pe 10 august, pentru ca s-a aflat in cladirea ministerului. Era in concediu. A anuntat public, dupa ce s-a aflat in presa, ca se afla in cladirea ministerului. A discutat cu persoanele implicate direct in centrul de comanda, in coordonarea operatiunii, deci nu poate afirma ca se afla in concediu si era intr-o statiune balneo-climaterica. S-a aflat in minister si, cu dovezi, s-a aflat in dialog permanent cu sefii celor care erau la obiectivul din Piata Victoriei, cu coordonatorii lor, secretari de stat", a spus Firea.