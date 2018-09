"Din primele zile am solicitat colaborarea pentru cateva proiecte strategice dintre Primarie si Guvern. La acel moment nu am gasit un raspuns bun, pentru ca domnul Ciolos era prim-ministru, dar m-am gandit ca dupa 6 luni cu Guvernul tehnocrat lucrurile se vor imbunatati. Iata ca avem un an si jumatate de cand la Palatul Victoria s-au succedat trei Guverne PSD si lucrurile nu au evoluat. Cu parere de rau, e o afirmatie pe care pot sa o probez.

"Probabil ca se dorea ca primarul general, femeie si PSD, la Primarie sa fie o figura politica stearsa, neimportanta, nesemnificativa si sa nu lupte atat de mult pentru proiecte. Am avut cateva tentative de a discuta cu domnul Dragnea si a-i explica ca PSD ca echipa va pierde daca nu se realizeaza lucruri importante in Capitala. (...) Acum, domnul Dragnea zambeste si ocoleste adevarul foarte frumos, pentru ca niciodata nu ne confrunta direct, ci totul este lapte si miere in intalniri si in sedinte, dar in subterane si in intalnirile pe care le are cu doar cativa apropiati deciziile sunt cu totul altele", a declarat primarul general la TVR 1.

Firea a tinut sa precizeze ca a incercat sa mentina parteneriatul politic cu liderul social-democrat, dar "raspunsul nu a fost acelasi".

"Am incercat si m-am straduit sa mentin parteneriatul politic cu domnul Dragnea si cu toti colegii mei. Din nefericire, raspunsul nu a fost acelasi si chiar apropape din primele zile de mandat al meu de primar general. Explicatia initiala a colegilor mei, pentru ca domnul Dragnea nu mi-a spus niciodata explicit acest lucru, dar mi-a lasat cumva sa fie inteles, a fost aceea ca am un procent destul de mare in sondaje, ca ar putea fi 'un pericol politic' pentru o posibila candidatura a domniei sale la Palatul Cotroceni si ca e posibil, cel putin asa mi-au transmis colegii care sunt in continuare in partid, si in fata carora se exprima de genul: 'ce mai vrea si Gabi? A castigat primaria, de ce nu se opreste? De ce se implica atat de mult? De ce are prezente mediatice dese si de ce contribuie la sporirea imaginii publice? Ce scopuri are? Vrea sa ia partidul, sa fie candidat?' Eu le raspundeam celor care imi transmiteau dialogurile de weekend dintre ei si Dragnea ca nu am alte scopuri decat cele pe care le-am identificat impreuna si le-am trecut in programul de guvernare locala", a mai spus ea, citat de digi24.ro.